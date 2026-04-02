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ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए बुलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-126 पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए लोगों को फंसाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक डायमंड सॉलिटेयर नग, एक सोने की चेन और 14 हजार 530 रुपये नकद बरामद किए हैं.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि गिरोह फर्जी पहचान के सहारे लोगों को निशाना बनाता था. आरोपी डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते और फिर उन्हें मिलने के बहाने किसी स्थान पर बुलाते थे. 23 मार्च को भी आरोपियों ने इसी तरीके से एक युवक को बुलाया और उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. उसने मामले की शिकायत पुलिस से की. जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिली.

ऑनलाइन डेटिंग ऐप का गलत इस्तेमाल: पुलिसे कि मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुशांक सिंह, प्रवीण, रोहित कुमार और बाबू के रूप में हुई है. सभी आरोपी दसवीं से 12वीं तक पढ़े-लिखे हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के सरगना सुशांक और रोहित हैं, जो पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे. आरोपी फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर किराए पर कमरा लेते थे, ताकि उनकी वास्तविक पहचान छिपी रहे. इसके बाद वे अलग-अलग मोबाइल नंबरों और डेटिंग ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह (ETV Bharat)

लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश: एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक जब कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता, तो उसे मिलने के लिए अपने किराए के कमरे पर बुलाया जाता था. जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचता, आरोपी उसे बहाने से आपत्तिजनक स्थिति में ले जाते और फिर अपने अन्य साथियों को बुलाकर उसकी फोटो और वीडियो बना लेते थे. इसके बाद पीड़ित को ब्लैकमेल कर उससे नकदी और कीमती सामान छीन लिया जाता था. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी.

देते थे वीडियो वायरल करने की धमकी: पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा पीड़ितों को डराने के लिए उनकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी. कई मामलों में आरोपी पीड़ितों से जबरन पैसे ट्रांसफर भी कराते थे. गिरोह लंबे समय से लोगों को निशाना बना रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का सदस्य रोहित कुमार पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है. वहीं, सुशांक के साथ मिलकर वह इस गिरोह को संचालित कर रहा था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के दौरान रहें सतर्क: पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते समय सतर्क रहें. खासकर डेटिंग ऐप पर मिलने वाले लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और बिना पहचान सत्यापित किए किसी सुनसान स्थान या निजी जगह पर मिलने से बचें. नोएडा पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.