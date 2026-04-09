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गोरखपुर में 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप; चार आरोपी गिरफ्तार, 6 की तलाश

चार महा पूर्व लापता हो गई थी, बरामदगी के बाद गैंगरेज की बात बताई, शेष आरोपियों की तलाश.

गोरखपुर में पकड़े गए गैंगरेप के आरोपी.
गोरखपुर में पकड़े गए गैंगरेप के आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 3:00 PM IST

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गोरखपुर: जिले के चौरीचौरा थाना क्षेत्र में नौवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस की सक्रियता से चार आरोपी अभी तक पकड़े गए हैँ. मेडिकल रिपोर्ट में भी गैंगरेप की पुष्टि हो गई है. चौरीचौरा के एक गांव से करीब चार माह पूर्व लापता नाबालिग लापता हो गई थी. बरामदगी के बाद पुलिस और परिवार वालों के सामने सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि उसके साथ गैंगरेप किया गया. साथ ही एक-एक कर चार आरोपियों के नाम-पता भी बताए. जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया. इसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई है. नाबालिग के बयान के आधार पर इस मामले में संलिप्त पाए गए चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया. साथ ही शेष अन्य 6 आरोपियों के बारे में जानकारी ली जा रही है.

ज्ञानेंद्र कुमार एसपी, नार्थ. (Video Credit; ETV Bharat)

थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी चार माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. इस मामले में नाबालिग के पिता ने चौरीचौरा पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी विद्यालय में पढ़ने गई थी. छुट्टी होने के बाद घर नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला. पुलिस इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर किशोरी की खोजबीन कर रही थी. दो सप्ताह पूर्व नाबालिग लड़की बरामद हो गई.

किशोरी ने अपने बयान में अपने साथ गैंगरेप होने का खुलासा किया. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल जांच कराया तो रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो गई. जांच में यह भी सामने आया है कि नाबालिग को अलग- अलग होटलों में ले जाया गया था. पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो किशोरी के मोबाइल फोन के सीडीआर व अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में अब तक दस आरोपियों का नाम सामने आया. पुलिस ने इस मामले के एक-एक पहलू की बहुत गम्भीरता से जांच पड़ताल की. जिसके बाद पुलिस ने अभी तक किशन उर्फ बिट्टू, समीर उर्फ दिलशाद, मोनू उर्फ मनीष राजभर और धर्मवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, शेष अन्य छह आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

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