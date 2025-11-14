ETV Bharat / state

DIG से मिलने के लिये सड़क पर दौड़ी गैंगरेप पीड़िता; पुलिस फोर्स ने की रोकने की कोशिश, खुर्जा प्रभारी निरीक्षक लाइन हाजिर

बुलंदशहर : जिले के खुर्जा कोतवाली में गुरुवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. डीआईजी के निरीक्षण के दौरान एक गैंगरेप पीड़िता उनसे मिलने पहुंच गई. इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवती डीआईजी से मिली. पीड़िता ने आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक खुर्जा को लाइन हाजिर कर दिया गया है. एसपी देहात तेजवीर सिंह व मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी गुरुवार शाम को खुर्जा कोतवाली निरीक्षण करने पहुंचे थे. वह बाहर निकलकर वापस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी की ओर बढ़े, तभी गैंगरेप पीड़िता उनकी ओर दौड़ पड़ी. यह देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भी पीड़िता को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया. करीब दस से 15 मिनट तक हंगामा चलता रहा. पीड़िता को दौड़ता देख डीआईजी कलानिधि नैथानी अपनी कार से उतरे. उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत सुनी. पीड़िता का आरोप है कि गांव के छह युवकों ने 3 जून को उसके साथ गैंगरेप किया था. खुर्जा पुलिस ने शिकायत पर 10 जून को एफआईआर दर्ज की थी. चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अभी भी फरार हैं. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि खुर्जा पुलिस हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही. इस दौरान डीआईजी ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए.