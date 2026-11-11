ETV Bharat / state

बिहार में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को छत से फेंका, केस वापस नहीं लेने पर हमला

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने केस वापस नहीं लिया तो बदमाशों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया. छत से 15 फीट नीचे गिरने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गयी है, जिसका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है. यह शर्मसार करने वाली घटना चकिया थाना क्षेत्र की है.