बिहार में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को छत से फेंका, केस वापस नहीं लेने पर हमला
Begusarai Gang Rape: सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने केस वापस नहीं लिया तो उसे छत से 15 फीट नीचे फेंक दिया. रिपोर्ट-निलेश कुमार
बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को छत से फेंका (ETV Bharat)
Published : November 11, 2026 at 11:00 AM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने केस वापस नहीं लिया तो बदमाशों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया. छत से 15 फीट नीचे गिरने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गयी है, जिसका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है. यह शर्मसार करने वाली घटना चकिया थाना क्षेत्र की है.
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