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अमेठी में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता के भाइयों को दबंगों ने जान से मारने की दी धमकी

अमेठी: अमेठी से गैंग रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शनिवार शाम खेत को गई एक युवती से गांव के ही दो दबंगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, मामले की शिकायत करने पर आरोपियों ने पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर, दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.



युवती से सामूहिक दुष्कर्म: थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्र के अनुसार, गौरीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती शनिवार, शाम लगभग 7.30 बजे घर के पास स्थिति खेत गई थी, इसी बीच गांव के रहने वाले दो युवकों ने जबरदस्ती युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. युवती ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी.

युवती के भाइयों को जान से मारने की धमकी: युवती ने जब शिकायत की बात कही, तो दबंगों ने मामले की शिकायत करने पर युवती के सगे भाइयों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, रविवार की सुबह पीड़िता थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाई करते हुए, दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनो को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य विधिक कार्यवाही कर दोनों को जेल भेजा जाएगा.