ETV Bharat / state

मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में एक नाबालिग लड़की से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट कर दिया था. पुलिस उपाधीक्षक सदर मुनिंद्र पाल सिंह ने बताया कि तीन युवकों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है.

14 फरवरी को हुई थी वारदात: यह वारदात कछवा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई. गांव की एक नाबालिग मंदबुद्धि लड़की 14 फरवरी 2026 को बकरी के चारे के लिए घास लेने गई थी. इस दौरान अकेली लड़की को देखकर तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो शूट कर लिया. उन्होंने 20 फरवरी को वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

दो आरोपी गिरफ्तार: वीडियो सामने आते ही होते ही पुलिस ने 20 फरवरी की रात भर गांव से लेकर मौका-ए-वारदात तक का निरीक्षण किया. लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 21 फरवरी की सुबह दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के पिता को गांव के लोगों ने वीडियो दिखाया था. इसके बाद परिवार के लोगों ने पीड़िता से पूछा, तो उसने आपबीती परिजनों को बताई.