मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया

पुलिस उपाधीक्षक सदर मुनिंद्र पाल सिंह ने बताया, लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके दो आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 6:32 PM IST

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में एक नाबालिग लड़की से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट कर दिया था. पुलिस उपाधीक्षक सदर मुनिंद्र पाल सिंह ने बताया कि तीन युवकों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है.

14 फरवरी को हुई थी वारदात: यह वारदात कछवा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई. गांव की एक नाबालिग मंदबुद्धि लड़की 14 फरवरी 2026 को बकरी के चारे के लिए घास लेने गई थी. इस दौरान अकेली लड़की को देखकर तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो शूट कर लिया. उन्होंने 20 फरवरी को वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

दो आरोपी गिरफ्तार: वीडियो सामने आते ही होते ही पुलिस ने 20 फरवरी की रात भर गांव से लेकर मौका-ए-वारदात तक का निरीक्षण किया. लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 21 फरवरी की सुबह दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के पिता को गांव के लोगों ने वीडियो दिखाया था. इसके बाद परिवार के लोगों ने पीड़िता से पूछा, तो उसने आपबीती परिजनों को बताई.

पिता ने दर्ज कराई FIR: पीड़िता के पिता अपनी बेटी के साथ कछवा थाने पहुंचे और प्रार्थना पत्र दिया. इसके बाद कछवा थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने उच्चाधिकारियों को सूचित कराते हुए प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी. वारदात की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक सदर मुनिंद्र पाल सिंह ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया और परिजनों से बात की.

पुलिस को तीसरे अभियुक्त की तलाश: पुलिस उपाधीक्षक सदर मुनिंद्र पाल सिंह ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. लड़की मंदबुद्धि है. उसके पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. जल्द ही फरार तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

