ETV Bharat / state

जालौन में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

जालौन: जिले के थाना रामपुरा क्षेत्र में कक्षा नौ में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. रामपुरा थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता की मां ने दी तहरीर दी थी.

2 फरवरी को हुई थी वारदात: सीओ माधौगढ़ अंबुज यादव ने बताया कि 3 फरवरी 2026 को नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म को तीन लोगों ने अंजाम दिया था. तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना रामपुरा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

कॉलेज परिसर के कमरे में हुआ वारदात: सीओ माधौगढ़ अंबुज यादव ने कहा कि तहरीर में बताया गया कि छात्रा के साथ 2 फरवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे वारदात हुई थी. स्कूल की छुट्टी के बाद भूपेंद्र पुत्र रविंद्र, दानिश पुत्र एहसान खान और दीप पुत्र गोविंद छात्रा को कॉलेज परिसर में एक कमरे में ले गए. वहां उसे बंद करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा उसके बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराए गए.