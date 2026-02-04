ETV Bharat / state

जालौन में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

सीओ माधौगढ़ अंबुज यादव ने बताया कि पीड़िता नौ की छात्रा से गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

जालौन: जिले के थाना रामपुरा क्षेत्र में कक्षा नौ में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. रामपुरा थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता की मां ने दी तहरीर दी थी.

2 फरवरी को हुई थी वारदात: सीओ माधौगढ़ अंबुज यादव ने बताया कि 3 फरवरी 2026 को नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म को तीन लोगों ने अंजाम दिया था. तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना रामपुरा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

कॉलेज परिसर के कमरे में हुआ वारदात: सीओ माधौगढ़ अंबुज यादव ने कहा कि तहरीर में बताया गया कि छात्रा के साथ 2 फरवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे वारदात हुई थी. स्कूल की छुट्टी के बाद भूपेंद्र पुत्र रविंद्र, दानिश पुत्र एहसान खान और दीप पुत्र गोविंद छात्रा को कॉलेज परिसर में एक कमरे में ले गए. वहां उसे बंद करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा उसके बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराए गए.

गैंगरेप के आरोप में तीन गिरफ्तार: सीओ माधौगढ़ अंबुज यादव ने बताया कि मौका-ए-वारदात के निरीक्षण और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वारदात का होना पाया गया. विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ग्राम जगमनपुर निवासी भूपेंद्र पुत्र रविंद्र, दानिश पुत्र एहसान खान और दीप पुत्र गोविंद को गिरफ्तार किया गया.

तीनों आरोपियों को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया. वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

