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बिजनौर में युवती से गैंगरेप, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया

पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, वह धामपुर क्षेत्र स्थित शिफा नर्सिंग होम में कार्यरत थी. करीब तीन माह पहले नर्सिंग होम में ड्यूटी के दौरान अकेला पाकर संचालक डॉ. फैजान ने उसके साथ जबरदस्ती की. विरोध करने और पुलिस में शिकायत की बात कहने पर आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया.

बिजनौर : धामपुर क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है. नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत एक युवती ने नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर और उसके परिवार के सदस्यों पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया गया. गर्भवती होने के बाद उसे प्रताड़ित किया गया. पीड़िता का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाए गया.

पीड़िता का कहना है कि इसी भरोसे में रखकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए. आरोप लगाया है कि बाद में वह गर्भवती हो गई. जब उसने इसकी जानकारी डॉ. फैजान को दी तो गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला गया. पीड़िता का दावा है कि डॉक्टर और उसके परिवार के लोगों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा बच्चे को जन्म न देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की.

मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसके भाइयों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला ने इसे सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) का मामला बताते हुए पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर के परिवार की ओर से उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. उससे बार-बार अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया.

सीओ धामपुर अभय प्रताप पांडेय ने बताया, शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी डॉ. फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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