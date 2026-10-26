मेला देखने गई BA की छात्रा से गैंगरेप का आरोप; पहले से परिचित युवक सहित दो गिरफ्तार
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:00 AM IST
लखनऊ: काकोरी क्षेत्र में दशहरा मेला देखने आई बीए प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोप है कि पहले से परिचित युवक चाय पिलाने के बहाने छात्रा को बाइक से आम के बगीचे में ले गया. वहां साथियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच की जा रही है.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि पतौरा निवासी मुख्य आरोपी आयुष पाल जो लैब में ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम करता है और कनक सिटी निवासी साहिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
तीसरे युवक की संलिप्तता की गहन जांच जारी है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जा रहे हैं. साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक, सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की निवासी 21 वर्षीय छात्रा 20 अक्टूबर की रात अपनी मां के साथ काकोरी के एक गांव में आयोजित रामलीला और दशहरा मेला देखने आई थी. मेले में उसकी मुलाकात पतौरा गांव निवासी पूर्व परिचित आयुष पाल से हुई.
आयुष उसे मेला घुमाने और चाय पिलाने का झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा ले गया. आरोप है कि रास्ते में उसका एक अन्य साथी साहिल भी बाइक पर सवार हो गया. दोनों आरोपी छात्रा को एक सुनसान आम के बाग में ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता ने जब शोर मचाया तो आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की नीयत से गला दबाने का प्रयास किया. दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने अपने एक अन्य दोस्त को भी फोन कर बाग में बुला लिया.
मौके पर पहुंचे तीसरे युवक ने दरिंदगी का कड़ा विरोध किया और आरोपियों को जमकर फटकार लगाते हुए छात्रा को सुरक्षित घर छोड़ने की बात कहकर वहां से चला गया. इसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को रास्ते में ही बदहवास हालत में छोड़कर भाग निकले.
पीड़िता किसी तरह मेले में अपनी मां के पास पहुंची. घटना के बाद दहशत में आई छात्रा ने बदनामी के खौफ से तत्काल परिजनों को कुछ नहीं बताया. मेले से अचानक गायब रहने पर मां ने जब डांट लगाई तो वह डरकर घर से चली गई थी, जिसे सरोजनी नगर पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंपा.
शुक्रवार को पेट में अत्यधिक दर्द और हालत बिगड़ने पर छात्रा ने मां को पूरी आपबीती बताई. परिजन पहले सरोजनी नगर थाने पहुंचे, जहां से घटनास्थल काकोरी क्षेत्र होने के कारण मामला काकोरी ट्रांसफर किया गया. काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
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