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मेला देखने गई BA की छात्रा से गैंगरेप का आरोप; पहले से परिचित युवक सहित दो गिरफ्तार

दशहरा मेला देखने गई BA की छात्रा से गैंगरेप का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: काकोरी क्षेत्र में दशहरा मेला देखने आई बीए प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोप है कि पहले से परिचित युवक चाय पिलाने के बहाने छात्रा को बाइक से आम के बगीचे में ले गया. वहां साथियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच की जा रही है.

एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि पतौरा निवासी मुख्य आरोपी आयुष पाल जो लैब में ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम करता है और कनक सिटी निवासी साहिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

तीसरे युवक की संलिप्तता की गहन जांच जारी है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जा रहे हैं. साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक, सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की निवासी 21 वर्षीय छात्रा 20 अक्टूबर की रात अपनी मां के साथ काकोरी के एक गांव में आयोजित रामलीला और दशहरा मेला देखने आई थी. मेले में उसकी मुलाकात पतौरा गांव निवासी पूर्व परिचित आयुष पाल से हुई. आयुष उसे मेला घुमाने और चाय पिलाने का झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा ले गया. आरोप है कि रास्ते में उसका एक अन्य साथी साहिल भी बाइक पर सवार हो गया. दोनों आरोपी छात्रा को एक सुनसान आम के बाग में ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.