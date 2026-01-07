ETV Bharat / state

फरीदाबाद गैंगरेप मामला: ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, निजी और सरकारी एम्बुलेंसों की जांच की

फरीदाबाद में एंबुलेंस चेकिंग अभियान: ट्रैफिक पुलिस के एएसआई इंद्रजीत ने बताया कि निजी एंबुलेंस चालकों के वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते उनके कागजात व अन्य जरूरी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं. सभी एम्बुलेंस के कागज पूरे मिले, केवल एक ही गाड़ी के कागजात में कमी पाई गई. जिसका चलान भी किया गया है.

फरीदाबाद: चलती कार में महिला से गैंगरेप मामले में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने फरीदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर स्टैंड पर खड़ी निजी एम्बुलेंस की जांच की.

चलती कार में गैंगरेप मामले में कार्रवाई! बता दें कि फरीदाबाद के चर्चित गैंगरेप मामले में कथित रूप से एक एम्बुलेंस के इस्तेमाल की खबरें सामने आई. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एंबुलेंस में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ने ये अभियान चलाया है.

कागज पूरे नहीं होने पर चालान: वहीं निजी एंबुलेंस चालकों ने बताया कि उनके ग्रुप के तमाम एंबुलेंस चालकों को गाड़ी के सभी कागज पूरे है और केवल एक गाड़ी के इंश्योरेंस नहीं होने के चलते उसका चालान काटा गया है. उन्हें इस चेकिंग अभियान से कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कुछ एंबुलेंस चालक अवैध रूप से किसी भी गाड़ी को एंबुलेंस बनकर चला रहे है. ऐसे एंबुलेंस चालकों को रोका जाए. जिसके लिए वह ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें - रेनू भाटिया ने रेवाड़ी पुलिस को लगाई फटकार, पूछा- क्यों नहीं की कार्रवाई, दो घंटे में दर्ज करो FIR