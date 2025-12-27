लखीमपुर में गैंगरेप के बाद जबरन शव दफनाने का आरोप; 20 दिन बाद कब्र से निकाली गयी 15 साल की दलित लड़की की लाश
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया, दलित किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई.
लखीमपुर खीरी: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय दलित लड़की का शव गैंगरेप के बाद जबरन शव दफनाने का आरोप उसके परिजनों ने दबंगों पर लगाया है. आरोप है कि दबंगों ने वारदात के बाद पीड़ित के परिजनों को भी घर में कैद कर लिया था.
दलित किशोरी की अपहरण के बाद हत्या: दलित किशोरी के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर बीते दिन शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों ने बताया कि गांव के तीन लोग उसकी बेटी को 8 दिसंबर 2025 को घर से जबरन उठाकर ले गये थे. आरोपियों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया किया और उसे गंभीर हालत में मौका-ए-वारदात से लगभग 400 मीटर दूर छोड़कर फरार हो गए थे.
परिवार को धमकाया और शव दफन करवाया: 9 दिसंबर 2025 को किशोरी की मौत हो गई. आरोप है कि दबंगों ने परिजनों को धमकाया और जबरन शव को मिट्टी में दफन करवा दिया. दबंगों ने परिजनों को घर में कैद कर लिया था, ताकि वह कहीं शिकायत न कर सकें. उन्हें पुलिस की मौजूदगी में भी डराया-धमकाया गया. वे डर गये थे और चुप्पी साधे रहे.
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर कार्रवाई: परिजन 26 दिसंबर 2025 को कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम, पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया. शनिवार को जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर मिट्टी में दफन किशोरी के शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही टीम मौके पर पहुंची. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
