लखीमपुर में गैंगरेप के बाद जबरन शव दफनाने का आरोप; 20 दिन बाद कब्र से निकाली गयी 15 साल की दलित लड़की की लाश

लखीमपुर खीरी: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय दलित लड़की का शव गैंगरेप के बाद जबरन शव दफनाने का आरोप उसके परिजनों ने दबंगों पर लगाया है. आरोप है कि दबंगों ने वारदात के बाद पीड़ित के परिजनों को भी घर में कैद कर लिया था.

दलित किशोरी की अपहरण के बाद हत्या: दलित किशोरी के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर बीते दिन शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों ने बताया कि गांव के तीन लोग उसकी बेटी को 8 दिसंबर 2025 को घर से जबरन उठाकर ले गये थे. आरोपियों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया किया और उसे गंभीर हालत में मौका-ए-वारदात से लगभग 400 मीटर दूर छोड़कर फरार हो गए थे.

परिवार को धमकाया और शव दफन करवाया: 9 दिसंबर 2025 को किशोरी की मौत हो गई. आरोप है कि दबंगों ने परिजनों को धमकाया और जबरन शव को मिट्टी में दफन करवा दिया. दबंगों ने परिजनों को घर में कैद कर लिया था, ताकि वह कहीं शिकायत न कर सकें. उन्हें पुलिस की मौजूदगी में भी डराया-धमकाया गया. वे डर गये थे और चुप्पी साधे रहे.