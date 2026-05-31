ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में फर्जी नर्सिंग डिप्लोमा और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया. ( Photo Credit; Muzaffarnagar Police Media )

मुजफ्फरनगर : थाना ककरौली पुलिस ने फर्जी डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, मोबाइल फोन तथा अन्य सामग्री बरामद की गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया, ककरौली पुलिस जटवाड़ा चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार कर युवाओं को बेचने वाले कुछ लोग नहर पटरी पर मौजूद हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Video Credit; ETV Bharat) पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मेरठ स्थित कुछ अन्य अस्पताल से भी से पांच अन्य आरोपियों को पकड़ा गया. आरोपियों के कब्जे से 17 फाइलों में रखे फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट, 10 मोबाइल फोन, दो सीपीयू, दो मॉनिटर, एक प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, हार्ड डिस्क, फोटो पेपर, आईडी कार्ड तथा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है.