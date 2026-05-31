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मुजफ्फरनगर में फर्जी नर्सिंग डिप्लोमा और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एक दर्जन से ज्यादा महिलाएं और युवकों को कई राज्यों में नर्सिंग केयर का रोजगार दिलाया है.

पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया.
पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया. (Photo Credit; Muzaffarnagar Police Media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 9:22 PM IST

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मुजफ्फरनगर : थाना ककरौली पुलिस ने फर्जी डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, मोबाइल फोन तथा अन्य सामग्री बरामद की गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया, ककरौली पुलिस जटवाड़ा चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार कर युवाओं को बेचने वाले कुछ लोग नहर पटरी पर मौजूद हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Video Credit; ETV Bharat)

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मेरठ स्थित कुछ अन्य अस्पताल से भी से पांच अन्य आरोपियों को पकड़ा गया. आरोपियों के कब्जे से 17 फाइलों में रखे फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट, 10 मोबाइल फोन, दो सीपीयू, दो मॉनिटर, एक प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, हार्ड डिस्क, फोटो पेपर, आईडी कार्ड तथा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

पूछताछ में सामने आया कि गिरोह पिछले डेढ़ साल से फर्जी नर्सिंग एवं मिडवाइफरी डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र और मार्कशीट तैयार कर रहा था. गिरोह के सदस्य दस्तावेज तैयार करने के लिए क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल करते थे, ताकि वे असली जैसे लगें. तैयार दस्तावेज पहले चार हजार रुपये में बेचे जाते थे, जिन्हें आगे 25 हजार रुपये प्रति दस्तावेज तक में बेचकर अवैध कमाई की जाती थी.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना ककरौली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभी तक एक दर्जन से ज्यादा महिलाएं और युवकों को उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों में नर्सिंग केयर का रोजगार देने की बात भी सामने आई है. एसएसपी ने मामले में एसआईटी गठित किया है.

एसएसपी ने बताया, आरोपियों में कुलदीप नाम का व्यक्ति 2020 से साइबर कैफे चला रहा है. महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश में 50 से 60 फर्जी सर्टिफिकेट महिलाओं को जारी किया गया है. आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि 15000, 20000 या 2000 में सर्टिफिकेट बेचते थे. फर्जीवाड़े का काम मेरठ जनपद में हो रहा था. ज्यादातर आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं. एक आरोपी मुजफ्फरनगर के जानसठ का है. दो लोग मीरपुर के निवासी हैं.

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Last Updated : May 31, 2026 at 9:22 PM IST

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