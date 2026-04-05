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साइबर ठगों के लिए खातों का संचालन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 करोड़ ठगों तक पहुंचाए

साइबर थाना अधिकारी सुरेश सारण ने बताया कि शहर के विभिन्न एटीएम मशीन पर केश विड्रॉल करने वाले संदिग्धों पर निगरानी के दौरान तीन व्यक्ति धनराज बिश्नोई, भजनलाल बिश्नोई और अक्षय राजपुरोहित संदिग्ध तौर पर केश विड्रॉल करते पाए गए. जिनसे बैंक खाता के खाताधारक के संबंध में जानकारी चाही गई, तो संदिग्ध व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया. पुलिस टीम द्वारा पीछा कर पुन दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके कमरे पर इस प्रकार के कई डेबिट कार्ड और हैं. उनके कमरे से कुल 95 डेबिट कार्ड, 30 सिम कार्ड, 18 बैंक डायरी, डाक पार्सल के अलग-अलग नाम से प्राप्त 9 लिफाफे व 11 मोबाइल फोन जब्त किए गए.

जोधपुर: शहर के साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के लिए काम करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके सदस्य शहर के अलग-अलग एटीएम से राशि उठाकर ठगों को भिजवाने का काम करते थे. साइबर पुलिस ने तीन स्थानीय युवकों को एटीएम से रुपए निकालते हुए पकड़ा. उनसे हुई पूछताछ के आधार पर 95 एटीएम कार्ड बरामद किए. साइबर थाना अधिकारी ने बताया कि 24 घंटे की पूछताछ और पड़ताल में उनके द्वारा 5 करोड़ रुपए खातों से निकालकर ठगों को USDT में कन्वर्ट कर आगे भेजे जा चुके हैं.

95 की USDT 115 में ठगों बेच कर कमाई: पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि यह युवक टेलीग्राम के मार्फत संपर्क में आए थे. इसके बाद इन्होंने टेलीग्राम से ही दिल्ली और नासिक के एजेंट से किराए पर बैंक खाते लिए. इन खातों के पासबुक, एटीएम कार्ड इन तक पहुंच गए, जिससे रुपए निकालते थे. रुपए निकालने के बाद इसे USDT खरीद कर ऑनलाइन ठगों को 95 रुपए की USDT 115 बेच कर कमाई करते थे.

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'खाते में रुपए आते ही निकाल लेते': पुलिस ने बताया कि साइबर ठगों को इनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए खातों में रुपए आते ही निकालने के निर्देश हैं. ताकि साइबर कम्पलेंन लगने से पूर्व कुछ भी राशि बैंक खाते में शेष नहीं रहे. आरोपी खाते में राशि प्राप्त होते ही 30 से 60 मिनट में केश निकाल लेते. यूएसडीटी या अन्य किसी वर्चुअल करेंसी में मोटे लाभ पर एक्सजेच कर देते.

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यूं पकड़े गए आरोपी: पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में भजनलाल और धनराज मिलकर काम करते हैं. सबसे पहले पुलिस ने बैंक आफ महाराष्ट्र के एटीएम के पास भजनलाल को पकड़ा था. उसने बताया कि हमारा पांचवी रोड पर एक कमरा है. जिसमें बहुत सारे एटीएम कार्ड रखे हुए हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से सारा सामान बरामद किया. भजनलाल की पूछताछ के आधार पर धनराज बिश्नोई को पकड़ा गया. एक अन्य आरोपी भागने में सफल हो गया. इसी तरह से अक्षय को भी बैंक से राशि निकलते हुए पकड़ा. वह अलग काम करता है. उसका साथी पकड़ में नहीं आया. धनराज स्नातक है जबकि भजनलाल दसवीं पास है. पूछताछ में सामने आया कि अक्षय BA का स्टूडेंट है. उसके पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं.