कोटा में नाबालिग बच्चों की गैंग शादियों में चोरी करने में सक्रिय, खुलासा परिजनों ने दी ट्रेनिंग, 2 को शेल्टर होम भेजा

कोटा में मध्य प्रदेश से शादियों में चोरी करने आई नाबालिग बच्चों की गैंग पकड़ी गई.

बाल कल्याण समिति , कोटा
बाल कल्याण समिति , कोटा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 2:50 PM IST

कोटा : मध्य प्रदेश से शादियों में नाबालिग बच्चों की गैंग चोरी करने के लिए कोटा आई है. परिवार वालों को शादी के फंक्शन में व्यस्त होते ही बच्चे चोरी को अंजाम दे देते थे और लाखों रुपए के माल को लेकर गायब हो जाते थे. अधिकांश चोरी महिलाओं के पर्स व बैग होती थी, जिनमें लाखों के ज्वैलरी रहती है. बच्चों को चोरी की ट्रेनिंग दी गई थी. ऐसी ही गैंग के नाबालिग सदस्य पकड़ में आए हैं. यह नाबालिक बच्चे हैं जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद इन्हें सेंटर भेजा गया है.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि समिति की व्यवस्था मीटिंग के दौरान हरप्रीत कौर और अंजुमन बानो के समक्ष दो बच्चे आए थे. दोनों को उद्योग नगर और आरके पुरम थाना इलाके से शेल्टर करवाया गया था. दोनों से बातचीत और काउंसलिंग में सामने आया है कि करीब 10 साल के आसपास उम्र के हैं. जिन्हें मैरिज गार्डन में चोरी की नीयत से ही लाया गया था. दोनों को कीमती सामान व ज्वैलरी चोरी करने की नीयत से ही भेजा गया था. दोनों नबागलिग पकड़े गए थे. इस संबंध में शहर पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया है. पुलिस को भी बताया जा रहा है कि और भी पूरी गैंग आई है.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

केस 1: चार युवक बच्चें को लेकर आए थे चोरी करवाने : सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि उद्योग नगर थाना एरिया के मैरिज गार्डन में शादी के दौरान लोगों ने नाबालिग बच्चों को चोरी के प्रयास करते हुए पकड़ा था. इस मामले में बच्चों ने बताया कि उसे चार व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बिठाकर मध्य प्रदेश से चोरी के लिए लेकर आए थे. उन्होंने पहले मुझे बैंक में से कीमती सामान चुराने के लिए कहा था. शक हो जाने पर मुझे पकड़ लिया गया और पुलिस का सुपुर्द कर दिया.

केस 2: नानी ने ही भेज दिया चोरी करने : राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि आरके पुरम थाना पुलिस ने एक बालक को मैरिज रिजॉर्ट से पकड़ा था. वहां पर लोगों ने उसे चोरी के प्रयास में पकड़ लिया था. शेल्टर होम में काउंसलिंग के दौरान बच्चों ने बताया है कि उसकी नानी ही उसे मध्य प्रदेश से यहां पर लेकर आई थी, शादी समारोह में चोरी के लिए भेजा था.

