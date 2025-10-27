ETV Bharat / state

मायानगरी मुंबई से चल रहा ठगी का गैंग, राजनांदगांव पुलिस के खुलासे मची खलबली

खैरागढ़ पुलिस की सायबर सेल ने बड़े नेटवर्क का खुलासा किया.

Gang of fraudsters
मुंबई से चल रहा ठगी का गैंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 3:58 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 4:08 PM IST

राजनांदगांव: डिजिटल अरेस्ट और सायबर ठगी की वारदातों पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं. इसके बावजूद सायबर ठगी करने वाले गुनहगार लगातार लोगों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे. सोमवार को खैरागढ़ पुलिस ने एक ऐसे ही सायबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है. खैरागढ़ पुलिस के मुताबिक उनकी ये कार्रवाई अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है.

मुंबई से चल रहा था ठगी का खेल: खैरागढ़ पुलिस ने सायबर सेल की मदद से सायबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. डिजिटल ठगी करने वाला या गैंग मायानगरी मुंबई के डोंबिवली से ऑपरेट किया जा रहा है. डोंमिबली और कल्याण में बैठकर ठग वहां से गिरोह का संचालन और ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. खैरागढ़ पुलिस के मुताबिक आरोपी कल्याण और डोंमिवली से देशभर में ठगी का जाल बिछाए हुए हैं. ठगी के लिए आरोपी बेटिंग एप की मदद ले रहे हैं.

खैरागढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े 8 लोग: पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से से 5 लैपटॉप, 14 एंड्रॉयड मोबाइल, 51 बैंक पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं.

पुलिस को ऐसे मिला सुराग: खैरागढ़ पुलिस की यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की छात्रा वसुधा सिन्हा ने 22 अगस्त 2025 को ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई. छात्रा ने इंस्टाग्राम पर एक फर्जी चिकनकारी साड़ी शॉपिंग साइट से साड़ी ऑर्डर की. पेमेंट के नाम पर उससे 64,100 की ठगी की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साइबर सेल खैरागढ़ की टीम ने ठगी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया और बैंक खातों की तकनीकी जांच की

जांच में हुआ खुलासा: जांच में यह बात सामने आई कि ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस और बैंक खाते महाराष्ट्र के डोंबिवली क्षेत्र से संचालित हो रहे हैं. यहीं से पुलिस को एक संगठित साइबर गिरोह के सक्रिय होने के प्रमाण मिला. मुंबई में बैठकर यह गिरोह न केवल ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड कर रहा था बल्कि ‘100 बुक’ नामक ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप के जरिए भी लाखों लोगों से ठगी कर रहा था.

खैरागढ़ पुलिस ने मुंबई जाकर की रेकी: पुलिस टीम ने लगातार 7 दिन तक मुंबई में कैंप कर रेकी कि और डिलीवरी बॉय बनकर आरोपियों के ठिकाने तक पहुंचने की योजना बनाई. इसके बाद डोंबिवली के रिहायशी इलाके Z Wing के 16वें और Premiya फ्लैट के 7वें फ्लोर पर एक साथ छापा मारकर सभी आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के कब्जे से बरामद डिजिटल साक्ष्यों की जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने 100 से अधिक फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का उपयोग कर अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन किया है.

आरोपी ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को निशाना बनाते थे. छात्रा की शिकायत पर खैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई शुरु की. जांच में आरोपियों के मुंबई में होने का पता चला. इसके बाद हमारी टीम मुंबई गई और कार्रवाई करते हुए ठगी में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया: अभिषेक शांडिल्य,आईजी, राजनांदगांव रेंज

ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया खैरागढ़: गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र और बिहार के रहने वाले हैं, जिनमें गौतम पंजाबी, पवन सुरूसे, विनायक मोरे, अमित मोरे, रामचंद्र चौके, अमोल दिवनाने, अभिषेक डंबडे और मनोज मुखिया शामिल हैं. सभी को ट्रांजिट रिमांड पर खैरागढ़ लाया गया है. खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक के अनुसार, मामले में संगठित अपराध और जुआ अधिनियम (Gambling Act) के तहत विवेचना जारी है, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया जाएगा.

