ETV Bharat / state

बूंदी में 'साइबर सेंधमारी': नायब तहसीलदार बन ठगों ने सरकारी ग्रुपों में की घुसपैठ, एएनएम और सीएचओ से लाखों की ठगी

बूंदी: जिले में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. अब वे सीधे कर्मचारियों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंध लगाकर सरकारी तंत्र के भीतर घुसपैठ कर रहे हैं. वे संगठित तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं. गिरोह ने कलेक्ट्रेट के नायब तहसीलदार बनकर जिले की एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से लाखों की ठगी को अंजाम दिया है. कर्मचारी वर्ग ने जब इसकी शिकायत एसपी राजेन्द्र कुमार मीणा से की तो उन्होंने मामला दर्ज कर जांच के निर्देश दिए.

अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ बूंदी के जिलाध्यक्ष सत्यवान शर्मा ने बताया कि जिले के कर्मचारी-अधिकारियों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंध लगाकर एक संगठित साइबर गिरोह ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय जानकारियां हासिल कर ली हैं. साइबर ठगों ने जिले की तीन एएनएम के खातों से लगभग दो लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली, जबकि एक एएनएम के खाते में राशि न होने के बावजूद उसका खाता हैक कर लिया गया. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) से जुड़े अनटाइड फंड की पूरी जानकारी भी इस गिरोह के पास है. वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि ट्रांसफर, उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिल-वाउचर सबमिट करने जैसे संवेदनशील विषयों पर ठग फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्राम पंचायत स्तर के सीएचओ, एएनएम और अन्य कार्मिकों से एक साथ संपर्क कर रहे हैं.

पढ़ें: ED व CBI अधिकारी बन पीड़ित को किया डिजिटल अरेस्ट, शातिर आरोपी पानीपत से गिरफ्तार

साइबर अपराधियों को हर जानकारी: चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर अपराधियों को यह भी जानकारी है कि कौन अधिकारी कब छुट्टी पर है, किसके पास किसका चार्ज है और किस ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण, मरम्मत या स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है. शर्मा ने कहा कि अल्प वेतनभोगी कार्मिक दिनभर योजनाओं के ऑनलाइन क्रियान्वयन, ई-मेल, आधार सत्यापन और ओटीपी प्रक्रिया में उलझे रहते हैं. इस दौरान उनके पास लगातार व्हाट्सएप संदेश आते रहते हैं. इस कारण वे धोखेबाजों को भी सही समझ बैठते हैं. इसी झांसे में आकर वे अपनी जीवनभर की गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं. वर्तमान में इस साइबर ठगी का सबसे अधिक शिकार एएनएम और सीएचओ हुई हैं.