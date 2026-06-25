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लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार

पहले दोस्ती की और उसके बाद विश्वासघात कर दिया. लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र की है.

Etv BharatGang molestation of young woman in Lohardaga
सेन्हा थाना भवन (लोहरदगा) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:15 PM IST

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लोहरदगा: जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस हर एक बिंदु पर पड़ताल कर रही है.

युवती से की दोस्ती और फिर तोड़ा विश्वास

पहले युवती के साथ दोस्ती की, साथ घूमना-फिरना किया और उसके बाद विश्वास तोड़कर गंभीर अपराध को अंजाम दे दिया. जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र में एक युवती साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना को लेकर पीड़िता ने सेन्हा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपितों को शुक्रवार को जेल भेजा जाएगा. पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है.

इस घटना को लेकर सेन्हा थाना में कांड संख्या 78/26 दर्ज किया गया है. दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. -नीरज झा, थाना प्रभारी, सेन्हा.

ये घटना बुधवार की है, जबकि मामले में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. सेन्हा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ बरही गांव निवासी अनिल लोहरा (पिता- बिशु लोहरा) और अशोक लोहरा (पिता- देवेंद्र लोहरा) ने पहले मित्रता की. सभी बुधवार को साथ में घूम रहे थे.

इसी दौरान अनिल और अशोक ने युवती को अकेले पाकर उसे विश्वास में लेकर कुछ दूर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी किसी को देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी. जिसके बाद किसी प्रकार से घर लौट कर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. साथ ही गुरुवार को सेन्हा थाना पहुंच कर अनिल लोहरा और अशोक लोहरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पीड़िता की लिखित शिकायत पर सेन्हा थाना प्रभारी नीरज झा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक जांच के बाद दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया.

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