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लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार

लोहरदगा: जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस हर एक बिंदु पर पड़ताल कर रही है.

युवती से की दोस्ती और फिर तोड़ा विश्वास

पहले युवती के साथ दोस्ती की, साथ घूमना-फिरना किया और उसके बाद विश्वास तोड़कर गंभीर अपराध को अंजाम दे दिया. जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र में एक युवती साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना को लेकर पीड़िता ने सेन्हा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपितों को शुक्रवार को जेल भेजा जाएगा. पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है.