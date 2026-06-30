ETV Bharat / state

दुमका में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सुनसान इलाके में घेरकर वारदात को दिया गया अंजाम

दुमका में सखुआ पत्ता की थाली बेचने गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. पीड़ित ने दो आरोपियों की पहचान की है.

Gang molestation of Girl
टोंगरा थाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे दुमका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक युवती के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. युवती सखुआ पत्ता से बनी थालियां बेचकर घर लौट रही थी. पीड़िता ने तीनों में से दो आरोपियों की पहचान कर ली है, जो पश्चिम बंगाल के राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता सोमवार को पश्चिम बंगाल के राजनगर थाना क्षेत्र में सखुआ पत्ता की थालियां बेचने गई थी. शाम को जब वह टोंगरा स्थित अपने घर लौट रही थी, तब झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा के पास पहले से घात लगाए बैठे तीन युवकों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने युवती को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. देर शाम रोते हुए घर पहुंची युवती ने अपनी मां को पूरी घटना बताई. मां अपनी बेटी को लेकर मंगलवार को टोंगरा थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई.

आरोपियों की पहचान

पीड़िता ने दो आरोपियों की पहचान कर ली है. इन दोनों का नाम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के राजनगर थाना अंतर्गत कुड़लमटिया गांव के दीपक राणा और सर्वेश्वर सोरेन है. तीसरा आरोपी अभी अज्ञात है. पुलिस ने दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ टोंगरा थाना में एफआईआर दर्ज कर ली है.

पुलिस की कार्रवाई

टोंगरा थाना प्रभारी गुरूचरण मांझी ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

दो राज्य जुड़े मामले की संवेदनशीलता

घटना झारखंड के टोंगरा थाना क्षेत्र में हुई है, लेकिन दो मुख्य आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. दोनों राज्यों की सीमा पर होने वाली इस घटना में पुलिस अब अंतरराज्यीय समन्वय के साथ आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:

मानसिक रूप से दिव्यांग मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार

लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार

TAGGED:

दुमका में सामूहिक दुष्कर्म
टोंगरा थाना क्षेत्र
दुष्कर्म कर बंगाल भागे आरोपी
GANG MOLESTATION OF GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.