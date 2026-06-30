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दुमका में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सुनसान इलाके में घेरकर वारदात को दिया गया अंजाम

दुमका: पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे दुमका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक युवती के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. युवती सखुआ पत्ता से बनी थालियां बेचकर घर लौट रही थी. पीड़िता ने तीनों में से दो आरोपियों की पहचान कर ली है, जो पश्चिम बंगाल के राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता सोमवार को पश्चिम बंगाल के राजनगर थाना क्षेत्र में सखुआ पत्ता की थालियां बेचने गई थी. शाम को जब वह टोंगरा स्थित अपने घर लौट रही थी, तब झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा के पास पहले से घात लगाए बैठे तीन युवकों ने उसे घेर लिया. आरोपियों ने युवती को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. देर शाम रोते हुए घर पहुंची युवती ने अपनी मां को पूरी घटना बताई. मां अपनी बेटी को लेकर मंगलवार को टोंगरा थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई.

आरोपियों की पहचान

पीड़िता ने दो आरोपियों की पहचान कर ली है. इन दोनों का नाम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के राजनगर थाना अंतर्गत कुड़लमटिया गांव के दीपक राणा और सर्वेश्वर सोरेन है. तीसरा आरोपी अभी अज्ञात है. पुलिस ने दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ टोंगरा थाना में एफआईआर दर्ज कर ली है.

पुलिस की कार्रवाई

टोंगरा थाना प्रभारी गुरूचरण मांझी ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.