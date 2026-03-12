ETV Bharat / state

कानपुर में फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, बिहार से जुड़े तार

आरोपी विभिन्न विश्वविद्यालयों से बिना परीक्षा दिलाए फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराने का झांसा देता था. इस अवैध काम के बदले वह भोले-भले लोगों से मोटी रकम वसूलता था.

कानपुर: कानपुर की किदवई नगर थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस गिरोह के एक और सक्रिय सदस्य विनीत कुमार राय को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बक्सर (बिहार) का निवासी है.

पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां: डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि इस पूरे मामले में 18 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी. इस केस में पुलिस पहले ही चार आरोपियों शैलेंद्र, नागेंद्र, अश्वनी और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जेल भेजे गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान ही विनीत कुमार राय का नाम उजागर हुआ था. पुलिस ने पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद योजनाबद्ध तरीके से विनीत को धर दबोचा है.

यूनिवर्सिटी से सांठगांठ और वित्तीय लेन-देन: जांच में यह भी सामने आया है कि विनीत पहले कई नामी विश्वविद्यालयों में काम कर चुका है. वर्तमान में वह मोनार्ड यूनिवर्सिटी (हापुड़) में एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा था. पुलिस जांच के दौरान विनीत के बैंक खाते में करीब 7 लाख 53 हजार रुपये का संदिग्ध लेन-देन पाया गया है. यह धनराशि पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी शैलेंद्र के खाते से उसके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी.

फरार आरोपियों की तलाश: इस मामले में अब पुलिस को रोहित शर्मा नाम के एक फरार आरोपी की तलाश है, जो विश्वविद्यालयों में सेटिंग कर फर्जी डिग्री का सत्यापन करवाता था. पुलिस ने रोहित और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया है. गौरतलब है कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास पहले भी विवादित रहा है और वहां फर्जीवाड़े के आरोप में मालिक व वाइस चांसलर समेत 11 लोग जेल जा चुके हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.



यह भी पढ़ें- यूपी में गन्ना किसानों को 3.15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान; SMS और पोर्टल से दी जा रही जानकारी