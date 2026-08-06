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सिद्धार्थनगर में नकली शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश ( Photo Credit: ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: जनपद में अंग्रेजी शराब के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बांसी पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरोह पिछले कई वर्षों से असली अंग्रेजी शराब की बोतलों में मिलावट कर बाजार में बेच रहा था. एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन (VIDEO Credit: ETV Bharat) एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के अनुसार, मुख्य आरोपी बलराम जायसवाल कोतवाली बांसी क्षेत्र के सुभाष नगर में एक किराये के मकान में रहता था, उसने मकान को ही नकली शराब बनाने और बेचने का अड्डा बना रखा था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान से 32,472 नकली ढक्कन व 12,740 नकली बारकोड, विभिन्न ब्रांडों की 16 बोतले साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ढक्कन खोलने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.