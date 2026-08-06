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सिद्धार्थनगर में नकली शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

गिरोह पिछले कई वर्षों से अंग्रेजी शराब की बोतलों में मिलावट कर बाजार में बेच रहा था.

शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश
शराब बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:40 PM IST

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सिद्धार्थनगर: जनपद में अंग्रेजी शराब के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बांसी पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरोह पिछले कई वर्षों से असली अंग्रेजी शराब की बोतलों में मिलावट कर बाजार में बेच रहा था.

एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन (VIDEO Credit: ETV Bharat)

एसएसपी डॉ. अभिषेक महाजन के अनुसार, मुख्य आरोपी बलराम जायसवाल कोतवाली बांसी क्षेत्र के सुभाष नगर में एक किराये के मकान में रहता था, उसने मकान को ही नकली शराब बनाने और बेचने का अड्डा बना रखा था.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान से 32,472 नकली ढक्कन व 12,740 नकली बारकोड, विभिन्न ब्रांडों की 16 बोतले साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ढक्कन खोलने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

पूछताछ में गिरफ्तार बलराम जायसवाल ने बताया कि वह नकली ढक्कन और बारकोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगवाता था. इसके बाद इन्हें सिद्धार्थनगर, आसपास के जनपदों और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की शराब दुकानों को बेच देता था.

जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े में डुमरियागंज की सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान का मुंशी प्रदीप कुमार भी शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग और कौन हैं और यह मिलावटी शराब किन-किन शराब दुकानों तक पहुंचाई जाती थी.

अंग्रेजी शराब की बोतलों में मिलावट कर बेचा जा रहा था
अंग्रेजी शराब की बोतलों में मिलावट कर बेचा जा रहा था (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन ने बताया कि पकड़े गए लोग गैंग बनाकर नकली शराब बड़े पैमाने पर बेचते थे. जिससे सरकारी राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था. इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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