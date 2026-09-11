आगरा में नकली खाद बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़; 79 बोरा संदिग्ध उर्वरक जब्त, पांच के खिलाफ एफआईआर
आगरा और पड़ोसी राज्य राजस्थान में नकली खाद को खपाया जाना था. खेरागढ़ थाना पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:53 PM IST
आगरा : कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने खेरागढ़ में नकली खाद बनाने वालों का भंडाफोड़ किया है. गैंग डीएपी के खाली बैगों में काला दानेदार उर्वरक भर रहे थे, जो डीएपी के नाम पर खपाया जाना था. कृषि विभाग ने दो गाड़ी और दो युवक पकड़े हैं. गाड़ी में 79 बोरा (कट्टा) संदिग्ध उर्वरक मिला है. जिससे आईपीएल ब्रांड की डीएपी तैयार की जा रही थी.
टीम ने 249 खाली बैग और सिलाई मशीनें बरामद की हैं. मौके से मिले दो युवकों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आगरा और पड़ोसी राज्य राजस्थान में यह नकली खाद को खपाया जाना था. खेरागढ़ थाना पुलिस ने हिरासत में लिए दोनों युवक समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिले में संदिग्ध खाद की आपूर्ति एवं वितरण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है. ऐसे संदिग्ध लोगों पर निगरानी की जा रही है. जिले की सीमा राजस्थान और मप्र से लगती है. ऐसे में खाद के परिसंचलन की निगरानी की जा रही है. सूचना मिली थी कि खेरागढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध खाद की पेकिंग और परिवहन किया जा रहा है.
अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद, नायब तहसीलदार अनुज दीक्षित, उर्वरक सहायक गोविन्द वर्मा, भूदेव सिंह और खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश शर्मा के साथ जगनेर रोड आनन्द पब्लिक स्कूल के पास रैना नगर पहुंचे. जहां पर दो वाहन खड़े थे, जिनमें संदिग्ध उर्वरक लदा था. वाहन रोककर उसमें सवार लोगों से पूछताछ की.
युवकों ने अपने नाम मोनू पुत्र जय सिंह निवासी नगला माकरौल, मलपुरा व सूरज पुत्र प्रेम सिंह निवासी कर्दम फार्म हाउस, रोहता बताया. दोनों से वाहन में लदे उर्वरक के बारे में दस्तावेज मांगे. जिस पर दोनों के पास कोई भी प्रपत्र नहीं था. जिससे मामला संदिग्ध लगा तो दोनों वाहन की सघन चैकिंग की. एक वाहन में 79 कट्टे सफेद रंग के बिना किसी मार्का के सिले मिले. जो काले रंग का संदिग्ध दानेदार उर्वरक था. दूसरे वाहन में खाली बैग मिले. जिसपर भारत डीएपी INDIAN POTASH LIMITED लिखे थे. इन बैगों की सिलाई करने वाली दो सिलाई मशीनें, हरे एवं सफेद रंग के धागे के बंडल मिलें.
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों वाहन में मौजूद मोनू और सूरज ने पूछताछ में कबूला कि दोनों गाड़ियों में रखी सामग्री में से सफेद रंग के बैगों में रखे काले दानेदार उर्वरक हैं. जो डीएपी INDIAN POTASH LIMITED लिखे बैगों में भरकर सिलाई की है. यह रूपे पुत्र दर्शन सिंह, विमल लवानियां व हरेंद्र कुमार निवासी डाण्डा, खेरागढ़ के कहने पर लेकर आए हैं.
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टयता सदिग्ध उर्वरक है. जो IPL कम्पनी के छपे खाली बैगों में भरकर वितरण करने जा रहा था. इससे पहले ही उसे पकड़ लिया है. काले रंग का संदिग्ध दानेदार उर्वरक के दो सैंपल लिए हैं. दोनों वाहनों को समस्त बरामद सामग्री सहित मौके पर सील करके खेरागढ़ थाना पुलिस के सुपुर्द किया है.
डीएम आगरा की अनुमति पर मोनू पुत्र जय सिंह, सूरज पुत्र प्रेम सिंह, रूपे पुत्र दर्शन सिंह, विमल लवानियां और हरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
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