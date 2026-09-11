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आगरा में नकली खाद बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़; 79 बोरा संदिग्ध उर्वरक जब्त, पांच के खिलाफ एफआईआर

नकली खाद बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़. ( Photo Credit; Agra police )

आगरा : कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने खेरागढ़ में नकली खाद बनाने वालों का भंडाफोड़ किया है. गैंग डीएपी के खाली बैगों में काला दानेदार उर्वरक भर रहे थे, जो डीएपी के नाम पर खपाया जाना था. कृषि विभाग ने दो गाड़ी और दो युवक पकड़े हैं. गाड़ी में 79 बोरा (कट्टा) संदिग्ध उर्वरक मिला है. जिससे आईपीएल ब्रांड की डीएपी तैयार की जा रही थी. टीम ने 249 खाली बैग और सिलाई मशीनें बरामद की हैं. मौके से मिले दो युवकों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आगरा और पड़ोसी राज्य राजस्थान में यह नकली खाद को खपाया जाना था. खेरागढ़ थाना पुलिस ने हिरासत में लिए दोनों युवक समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. दो गाड़ी और दो युवक पकड़े गए हैं. (Video Credit; Media cell) जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिले में संदिग्ध खाद की आपूर्ति एवं वितरण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है. ऐसे संदिग्ध लोगों पर निगरानी की जा रही है. जिले की सीमा राजस्थान और मप्र से लगती है. ऐसे में खाद के परिसंचलन की निगरानी की जा रही है. सूचना मिली थी कि खेरागढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध खाद की पेकिंग और परिवहन किया जा रहा है. अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद, नायब तहसीलदार अनुज दीक्षित, उर्वरक सहायक गोविन्द वर्मा, भूदेव सिंह और खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश शर्मा के साथ जगनेर रोड आनन्द पब्लिक स्कूल के पास रैना नगर पहुंचे. जहां पर दो वाहन खड़े थे, जिनमें संदिग्ध उर्वरक लदा था. वाहन रोककर उसमें सवार लोगों से पूछताछ की.