ETV Bharat / state

मेरठ पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरफ्तार

मेरठ: मवाना थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नकली पासपोर्ट तैयार करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से भारी मात्रा में जाली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार जालसाज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बदलता था. बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के कड़े निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है.



​पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी मवाना के निकट पर्यवेक्षण में मवाना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सलीम पुत्र सलाउद्दीन (36), निवासी ग्राम बहोड़पुर, थाना मवाना, मेरठ को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अभियुक्त के पास से ​10 आधार कार्ड,​ 10 पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, ​01 कूटरचित (नकली) आधार कार्ड, ​01 मोबाइल फोन, ​01 लैपटॉप, ​01 पैन कार्ड आदि बरामद किए हैं.



एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि ​थाना मवाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति, जिसका नाम सलीम पुत्र सलाउद्दीन है. इसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है. सूचना पर तत्काल ही थाने की टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस टीम ने सलीम के पास से 10 से अधिक फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड रिकवर किए हैं.



एसपी देहात ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि यह शातिर अपराधी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल करके आधार कार्ड में फर्जी जन्मतिथि डाल देता था. इसके बाद वह इन जाली दस्तावेजों के आधार पर लोगों के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता था, जिससे उन्हें विदेशों में नौकरी मिल सके.



अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है. ​जांच में यह भी ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2024 में हापुड़ जनपद में भी इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. गिरोह में इसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं, उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है. थाना मवाना पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.