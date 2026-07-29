ATS के हत्थे चढ़ा डिजिटल घुसपैठ का मास्टरमाइंड; VPN के जरिए सिस्टम में सेंध लगा विदेशियों के बनाता था भारतीय दस्तावेज
अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में कौन-कौन शामिल हैं और कितने लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 6:30 PM IST
लखनऊ: यूपी एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान दिलाने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह सिर्फ नकली आधार कार्ड बनाने का काम नहीं करता था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ विदेशी नागरिक को भारतीय साबित करने के लिए दस्तावेज भी तैयार करता था.
एटीएस ने इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड 25 हजार रुपये का इनामी सद्दाम को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया है. अब पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे खेल में कौन-कौन लोग शामिल थे और अब तक कितने लोगों की पहचान बदलकर उन्हें भारतीय बनाया गया है.
एटीएस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और स्कूल के दस्तावेज तैयार करता था. उसके बाद इन्हीं कागजों के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाता था. यानी एक झूठे दस्तावेज के सहारे दूसरा और फिर तीसरा दस्तावेज तैयार कर दिया जाता था, जिससे विदेशी नागरिक के पास भारतीय पहचान का पूरा सेट तैयार हो जाता था.
इस गिरोह ने फर्जी कागजात बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया था. जांच में पता चला है कि आरोपी वीपीएन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी असली लोकेशन छिपी रहती थी. वे दूर बैठकर भी आधार नामांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर लेते थे. इसके अलावा आधार ऑपरेटरों की लॉगिन आईडी का गलत इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है.
एटीएस के मुताबिक, फर्जी पहचान मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खुलवा सकता है, मोबाइल सिम ले सकता है, किराये पर मकान ले सकता है और दूसरी पहचान से जुड़े काम कर सकता है. यही वजह है कि एजेंसियां इस तरह के नेटवर्क को गंभीर खतरा मान रही हैं.
इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एटीएस का कहना है कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं. अब एटीएस, सद्दाम को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेज बनाने का यह खेल कब से चल रहा था, कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचाया गया और इसके तार किन-किन राज्यों तक जुड़े हैं.
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