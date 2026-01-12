ETV Bharat / state

रायबरेली में घंटा चोर गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत सात गिरफ्तार, गूगल से सर्च करते थे मंदिर

पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया, रायबरेली पुलिस ने मंदिरों से घंटे चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के सात सदस्यों को पकड़ा गया है. इनमें एक महिला भी है. आरोपी मंदिर में लगे घंटे आसानी से चोरी कर बाजार में बेचते थे, पहले घरों में चोरी करते थे. पकड़े जाने के बाद मंदिरों में चोरी करने लगे. रविवार रात एक चार पहिया वाहन में कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में बैठे दिखे. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपी अपनी कार लेकर भागने लगे. पुलिस ने घेराबंदी की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

रायबरेली : जगतपुर थाना पुलिस ने मंदिर से घंटा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने महिला सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग गूगल लोकेशन के जरिए जिले के प्रमुख मंदिरों का पता करता और रेकी के बाद घंटे चुराता था. गैंग का पता तब चला जब रविवार रात को बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. पूछताछ में पूरा खेल सामने आया.

घंटा चोरी करने जा रहे थे, हो गई मुठभेड़ : पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गूगल मैप के जरिए प्रसिद्ध मंदिरों की तलाश करते थे. मौका मिलते ही वे मंदिरों में लगे घंटे चोरी कर लेते. रविवार को भी सभी मंदिर में घंटे चोरी करने के इरादे से निकले थे. महिला को साथ में पुलिस से बचने के लिए रखते थे. चेकिंग के दौरान महिला के बीमार होने की बात कहकर बच निकलते थे.

एक आरोपी के पैर में लगी गोली : पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया, गैंग में शामिल गोविंद सिंह उर्फ आकाश पुत्र स्व अर्जुन सिंह उर्फ करण सिंह निवासी बड़पुरा थाना फूफ जिला भिंड मध्य प्रदेश के बाएं पैर में गोली लगी है. वहीं अन्य अभियुक्तों में मीनू भदौरिया पुत्र इन्दल सिंह निवासी उदितपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद भिंड मध्य प्रदेश, आबिद पुत्र स्व जाफर निवासी उर्दू मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा, आनन्द कुमार गिरी पुत्र स्वा बजरंगी निवासी गोसाई खेड़ा थाना सरेनी जनपद रायबरेली, बब्बू सिंह उर्फ शिववक्श सिंह पुत्र गयाबक्श सिंह निवासी मान्धातापुर नेवादा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

तीन क्विंटल से अधिक के घंटे बरामद : अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके साथी सुनील कुमार पोरवाल पुत्र स्व राजेन्द्र पोरवाल औरैया व सुमन पत्नी नवल निवासी सूर्यानगर घाटमपुर थाना सूर्यानगर जनपद कानपुर देहात को थाना क्षेत्र के ऊंचाहार बरगदहा सड़क पर बने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है. गिरोह ने हाल ही में जगतपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर से घंटे चोरी किए थे. आरोपियों के पास से तीन क्विंटल से अधिक मंदिर के घंटे और एक चार पहिया वाहन बरामद किया गया है. आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है. इन लोगों ने उन्नाव जिले में भी मंदिरों से घंटे चोरी किए हैं.

