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पहले दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव; मना करने पर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास; 2 आरोपी गिरफ्तार

कानपुर देहात में नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी भेजे गए जेल

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कानपुर देहात में नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 2:14 PM IST

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कानपुर देहात: मूसानगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी पर जबरन धर्म परिवर्तन, निकाह का दबाव और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गिरोह में शामिल तीन आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है.

इस मामले में सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही ने बताया कि शुक्रवार को थाना मूसानगर में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि मूसानगर स्थित एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी जो रोजाना कानपुर देहात से कानपुर नगर पढ़ने के लिए बस से जाती थी. इस दौरान किशोरी की मुलाकात बस चालक मुख्तार अहमद से हुई, उसके बाद मुख्तार ने किशोरी की जान पहचान अपने परिचित राज राईन से करा दी. राज राईन उस लड़की से मुलाकात करने लगा. इसी बीच बस चालक मुख्तार अहमद और राज राईन किशोरी पर धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करने का दबाव बनाने लगे.

जब लड़की ने मना किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसी बीच एक दिन मौका पाकर मुख्तार अहमद, राज राईन और मोनिस अपनी बातों से बहला-फुसलाकर किशोरी को अपने साथ ले गए. फिर उसके साथ तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म का प्रयास किया और उसकी फोटो क्लिक कर ली. जब किशोरी ने मना किया तो आरोपी उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगे.

किशोरी किसी तरह आरोपियों से अपनी जान बचाकर भाग निकली और घर आकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. उसके बाद परिजनों ने मूसानगर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी. भोगनीपुर सीओ राजीव सिरोही ने बताया कि इस मामले में आरोपी मुख्तार अहमद और राज राईन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी मोनिस फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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