ETV Bharat / state

कानपुर में फर्जी दस्तावेजों से लोन दिलाने वाले गिरोह का खुलासा; 38 बोगस फर्मों का मिला रिकार्ड, 250 करोड़ का ट्रांजेक्शन

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी जानकारी.
पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर/रायबरेली : जिले में पुलिस ने मंगलवार को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने 250 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी किए जाने के बाद नजीराबाद थाना पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच आरोपी अभी फरार हैं.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि नजीराबाद थाना में करीब दो माह पहले शिकायतकर्ता अनुराग वर्मा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि लोन दिलाने के नाम पर उनके आधार, पैन व अन्य दस्तावेज एक युवक ने ले लिए थे.

उन्होंने बताया कि पीड़िता का आरोप था कि वह लगभग डेढ़ माह तक ये कहता रहा कि लोन जल्द स्वीकृत होगा. लेकिन, जब पुलिस ने अपने स्तर से इस मामले की जांच की तो सामने आया आरोपी कपिल मिश्रा गिरोह बनाकर इसी तरह आमजन के वास्तविक दस्तावेज ले लेता था और फर्जी फर्में बनाकर उनमें रुपयों का लेनदेन करता था. पुलिस की अब तक की जांच में 38 बोगस फर्मों का रिकार्ड मिला और 250 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी सामने आई है.

पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों ने छात्र, ई-रिक्शा चालक और निजी नौकरी करने वालों के नाम पर फर्में बनाईं. इसके साथ ही एक निजी बैंक में फर्म के खाते खोले गए. अब पुलिस ने इन सभी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. एक खाते में डेढ़ करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कराया गया है.

पुलिस आयुक्त ने बताया कि ये आरोपियों का एक संगठित गिरोह है. अभी इसके तार किन-किन शहरों में जुड़े हैं, इसकी पड़ताल हम कराएंगे. फिलहाल पुलिस की कई टीमों को पांच आरोपियों की पकड़ के लिए लगा दिया गया है.

रायबरेली में जीएसटी चोरी के आरोप में दो गिरफ्तार : बोगलस फर्मों के नाम से जीएसटी चोरी कर राजस्व को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले दो आरोपियों को रायबरेली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि रायबरेली के रमेश चंद्रा ने बताया कि उन्हें 4 जनवरी 2025 को एक कंपनी के नाम से जीएसटीएन नंबर मिला था. फर्म को 24 फरवरी 2025 को निलंबित कर दिया गया.

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि निलंबन के बाद भी फरवरी माह का रिटर्न दाखिल कर लगभग 57.35 करोड़ की फर्जी सप्लाई दर्शाते हुए 10.76 करोड़ आईजीएसटी आईटीसी दिल्ली की फर्म को ट्रांसफर की गई. पुलिस टीम ने दो आरोपी नरेश कुमार और सचिन शर्मा को गिरफ्तार किया है.

यह भी पढ़ें : औरैया में 2.29 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़; फर्जी फर्म बनाकर लगा रहे थे चपत, चार आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

KANPUR POLICE
FAKE DOCUMENTS
GST EVASION
KANPUR NEWS
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.