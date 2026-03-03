ETV Bharat / state

कानपुर में फर्जी दस्तावेजों से लोन दिलाने वाले गिरोह का खुलासा; 38 बोगस फर्मों का मिला रिकार्ड, 250 करोड़ का ट्रांजेक्शन

कानपुर/रायबरेली : जिले में पुलिस ने मंगलवार को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने 250 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी किए जाने के बाद नजीराबाद थाना पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच आरोपी अभी फरार हैं.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि नजीराबाद थाना में करीब दो माह पहले शिकायतकर्ता अनुराग वर्मा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि लोन दिलाने के नाम पर उनके आधार, पैन व अन्य दस्तावेज एक युवक ने ले लिए थे.

उन्होंने बताया कि पीड़िता का आरोप था कि वह लगभग डेढ़ माह तक ये कहता रहा कि लोन जल्द स्वीकृत होगा. लेकिन, जब पुलिस ने अपने स्तर से इस मामले की जांच की तो सामने आया आरोपी कपिल मिश्रा गिरोह बनाकर इसी तरह आमजन के वास्तविक दस्तावेज ले लेता था और फर्जी फर्में बनाकर उनमें रुपयों का लेनदेन करता था. पुलिस की अब तक की जांच में 38 बोगस फर्मों का रिकार्ड मिला और 250 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी सामने आई है.

पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपियों ने छात्र, ई-रिक्शा चालक और निजी नौकरी करने वालों के नाम पर फर्में बनाईं. इसके साथ ही एक निजी बैंक में फर्म के खाते खोले गए. अब पुलिस ने इन सभी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. एक खाते में डेढ़ करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कराया गया है.