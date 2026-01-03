ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी में भक्तों को लूटने वाला बड़ा गिरोह बेनकाब, 10 महिलाओं समेत 18 आरोपी गिरफ्तार

सीकर: विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल खाटूश्यामजी में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग और जेब काटने की वारदातें करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस गिरोह के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 10 महिलाएं शामिल हैं. इस गिरोह में ससुर, बेटा, बहू, पति-पत्नी और अन्य रिश्तेदार एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम दे रहे थे.

नए साल पर पुलिस की विशेष प्लानिंग: खाटूश्यामजी थाना प्रभारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि पहले एकादशी और मासिक मेलों के दौरान चेन स्नैचिंग की कई शिकायतें मिल चुकी थीं. नए साल के मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई. पुलिसकर्मियों की सादा वर्दी में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर तैनाती की गई. पुलिसकर्मियों ने पुराने मामलों के तरीकों का अध्ययन किया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी. जैसे ही गिरोह के सदस्य श्रद्धालुओं के बीच संदिग्ध रूप से घूमते नजर आए, पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपियों ने चेन स्नैचिंग और जेबकटी की वारदातें करना कबूल किया.

ये आरोपी हुए गिरफ्तार: पुलिस ने जिन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें भूमिका (20) पत्नी दीपक, पिंकी (27) पत्नी मनोज बावरिया, पूजा (28) पत्नी सोनू, टीना (29) पत्नी विकास, शर्मिला (37) पत्नी रामचंद्र, ज्योति (30) पत्नी राजकुमार, काजल (20) पुत्री सुंदरलाल, राखी कुमारी (23) पुत्री रमेश, दर्शना (40) पत्नी राजू और कोमल (22) पुत्री रामानंद शामिल हैं. पुरुष आरोपियों में जयपाल (62) पुत्र चंद्रभान, राजकुमार (30) पुत्र जयपाल, जयकरण (34) पुत्र रमेश, मोहनसिंह (24) पुत्र भूपसिंह, दीपक (22) पुत्र राजू, भरतपाल (21) पुत्र राजेश, रोहित (24) पुत्र किशनपाल और प्रवीण चौहान (23) पुत्र उम्मेद सिंह शामिल हैं. अधिकतर आरोपी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.