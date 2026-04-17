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दिल्ली में हनी-ट्रैप के जरिये लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हनी-ट्रैप के जरिये लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को जाल में फंसाकर चाकू की नोक पर लूटपाट को अंजाम देते थे.

घटना 13 अप्रैल की है, जब बदरपुर-महरौली रोड पर नियमित पेट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को डीडीए पार्क के पास एक व्यक्ति मिला. इस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसके साथ लूटपाट हुई है और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं. पीड़ित ने बताया कि एक लड़की ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और जब वह वहां गया तो अचानक दो लड़के वहां आ गए और चाकू की नोक पर मोबाइल, बैग और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए.

अनंत मित्तल, डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट (ETV BHARAT)

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और बिना समय गंवाए आरोपियों का पीछा किया तेज और सतर्क कार्रवाई के चलते पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया. उसकी पहचान राहुल के रूप में हुई है. राहुल के पास से लूट में इस्तेमाल किया गया चाकू और नकदी बरामद की गई जिसकी पहचान खुद पीड़ित ने की. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सर्विलांस की मदद ली और बाकी दो आरोपियों की तलाश शुरू की.