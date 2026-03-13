MNC में नौकरी के नाम पर करते थे ठगी, नोएडा पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़
पुलिस ने बताया कि ये लोग व्यक्ति से 40,000 से 60,000 रुपये तक ऐंठ लेते थे. आपराधिक इतिहास की जानकारी निकाली जा रही है.
Published : March 13, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बेरोजगार युवाओं को बड़े पैकेज का लालच देकर लाखों की ठगी कर रहा था. पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं. डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और इनका आपराधिक इतिहास क्या है, इसके संबंध में और जानकारी निकाली जा रही है.
पीड़ित की शिकायत पर थाना बिसरख पुलिस ने 'जॉब स्कैम' चलाने वाले विकास डाबर, अरुण कुमार और वैभव कुमार को इटेड़ा गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया है. डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि ये आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम करते थे. गिरोह का मास्टरमाइंड विकास डाबर खुद एक विदेशी कंपनी में काम करता था. ये लोग 'My Work Day Jobs' जैसे पोर्टल्स से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं का डेटा चुराते थे. इसके बाद, नामी कंपनियों के लोगो का इस्तेमाल कर फर्जी ऑफर लेटर तैयार किए जाते थे और असली कंपनी जैसी दिखने वाली ई-मेल आईडी बनाकर उम्मीदवारों को मेल भेजते थे.
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि युवाओं को 30 से 60 हजार रुपये महीने की सैलरी का सपना दिखाया जाता था. साथ ही सालाना पैकेज का 15% से 20% हिस्सा एडवांस के तौर पर वसूला जाता था. एडवांस के नाम पर व्यक्ति से 40,000 से 60,000 रुपये तक ऐंठ लिए जाते थे. मुखबिर की सूचना पर तीनों को उस वक्त दबोचा गया जब वे नए शिकार की फिराक में थे. पकड़े गए आरोपियों ने अब तक लाखों रुपये की ठगी की बात कबूल की है. इनके बैंक खातों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि ठगी का जाल कितना गहरा है.
