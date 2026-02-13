3 बच्चों की मां निकली लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने दबोचा गैंग
सुलतानपुर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी और जेवरात किए बरामद, पूछताछ कर जेल भेजा.
February 13, 2026
सुलतानपुर: थाना धनपतगंज पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है. शादी के नाम पर ठगी, वसूली और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने वाले इस शातिर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं. पुलिस की जांच में आरोपी दुल्हन तीन बच्चों की मांग निकली.
शादी के वसूली: पुलिस के अनुसार, बीती 10 फरवरी 2026 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित 110 किलोमीटर कैंटीन के पास आरोपियों ने राजस्थान निवासी युवक को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया. विवाह संपन्न होने के बाद गिरोह ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की. पैसा न देने पर झूठे बलात्कार, लड़की खरीद-फरोख्त के मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई.
11 फरवरी 2026 को वादी जगदीश पुत्र नानक राम, निवासी ग्राम मोहनपुरा गावणी, थाना बालघाट, जनपद करौली (राजस्थान) ने थाना धनपतगंज में मुकदमा दर्ज कराया. बताया कि वह अपने पुत्र रोहिताश की शादी के लिए देवरिया आए थे. शादी के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शशि और सुमन द्वारा गाड़ी रुकवाकर 64 हजार रुपये की मांग की गई. दबाव में आकर 7 हजार रुपये दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगातार धन की मांग और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे.
पहले से ही शादीशुदा निकली दुल्हन: इसके बाद पुलिस ने जांच किया तो चौंकाने वाला खुलासे हुए कि महिला से युवक की शादी कराई गई, जो पहले से शादीशुदा थी और उसके तीन बच्चे हैं. उसने फर्जी पहचान अपनाकर खुद को हिंदू बताया था, जबकि उसका असली नाम मुस्कान है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह योजनाबद्ध तरीके से फर्जी शादियां कराकर रुपये और जेवरात हड़पता था. विरोध करने पर पीड़ितों को धमकाकर जबरन वसूली की जाती थी.
एसपी के निर्देश पर कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बल्दीराय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. इसके बाद थाना प्रभारी धनपतगंज नन्दलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बेनीपुर अंडरपास के पास से चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.
आरोपियों की पहचान: गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुनील कुमार (35), मुस्कान उर्फ सुमन उर्फ प्रियंका (23), शशि भारती (26) और रानी निशा (42) निवासी लंगड़ा बाजार थाना भलुअनी देवरिया के रुप में हुई है.
