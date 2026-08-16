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मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा; सर्राफा कारोबारी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे देते घटना को अंजाम?

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लखनऊ : राजधानी के पॉश इलाके इंदिरानगर में दिनदहाड़े बंद मकानों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस व सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी की चार बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से नकदी, भारी मात्रा में जेवरात, कार और बाइक बरामद हुई है.







​एडीसीपी पूर्वी अमोल मुरकुट के मुताबिक, इंदिरानगर क्षेत्र में दिन के समय ताले तोड़कर लगातार हो रही चोरियों को लेकर पुलिस टीमें सक्रिय थीं. यह चोरियां जून से अगस्त के बीच की गईं थीं. उन्होंने बताया कि गिरोह के दो सदस्य दीवार फांदकर अदंर घुस जाते हैं, बाकी वहां रहते हैं, पीछे से निगरानी करते हैं. फिर यह घर का सामान चोरी कर ले जाते हैं. उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र चौक में एक सर्राफा था, जहां जाकर यह सारा सामान उनको बेच देते थे. पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना बबलू है जिस पर 10 मुकदमे हैं. इसका आपराधिक इतिहास है.