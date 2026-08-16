मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा; सर्राफा कारोबारी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे देते घटना को अंजाम?
लखनऊ में एडीसीपी पूर्वी अमोल मुरकुट ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 6:07 PM IST
लखनऊ : राजधानी के पॉश इलाके इंदिरानगर में दिनदहाड़े बंद मकानों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस व सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी की चार बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से नकदी, भारी मात्रा में जेवरात, कार और बाइक बरामद हुई है.
एडीसीपी पूर्वी अमोल मुरकुट के मुताबिक, इंदिरानगर क्षेत्र में दिन के समय ताले तोड़कर लगातार हो रही चोरियों को लेकर पुलिस टीमें सक्रिय थीं. यह चोरियां जून से अगस्त के बीच की गईं थीं. उन्होंने बताया कि गिरोह के दो सदस्य दीवार फांदकर अदंर घुस जाते हैं, बाकी वहां रहते हैं, पीछे से निगरानी करते हैं. फिर यह घर का सामान चोरी कर ले जाते हैं.
- क्राइम/सर्विलांस टीम (@east_dcp) व थाना इन्दिरानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बंद मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का किया गया सफल अनावरण, 06 अभियुक्त गिरफ्तार।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) August 16, 2026
- ₹52,400/- नगद, पीली/सफेद धातु के आभूषण, आलानकब एवं चोरी में प्रयुक्त कार व मोटरसाइकिल बरामद।@Uppolice pic.twitter.com/Pm4zbCsydQ
उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र चौक में एक सर्राफा था, जहां जाकर यह सारा सामान उनको बेच देते थे. पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना बबलू है जिस पर 10 मुकदमे हैं. इसका आपराधिक इतिहास है.
उन्होंने बताया कि 8 जून, 12 जून, 31 जुलाई और 13 अगस्त के बंद मकानों में दिनदहाड़े ताले तोड़कर नकदी और आभूषण उड़ाए गए थे. इन मामलों में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन की जा रही थी.
उन्होंने बताया कि गिरोह में शामिल कैब ड्राइवर अखिलेश और सब्जी विक्रेता बबलू कार व बाइक से कॉलोनियों में घूमकर बंद पड़े मकानों की रेकी करते थे. मौका मिलते ही एक युवक छतों के रास्ते घर में कूदता था और सब्बल-हथौड़ी से दरवाजे का ताला चटका देता था.
उन्होंने बताया कि चंद मिनटों में आलमारी व लॉकर से जेवर-कैश समेटकर सभी फरार हो जाते थे. चोरी का माल चौक स्थित ज्वैलर्स दुर्गा शंकर वर्मा को बेचकर पैसा आपस में बांट लिया जाता था.
उन्होंने बताया कि प्रभारी निरीक्षक अजय नारायण सिंह की टीम ने बादशाहखेड़ा नहर के पास ग्राउंड पर घेराबंदी कर पांच आरोपियों को दबोच लिया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चौक इलाके में छापा मारकर चोरी का सोना गलाने वाले सर्राफा कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अर्जुन पाण्डेय (25), मोहम्मद सिराज उर्फ राजू (20), बबलू उर्फ मनोज (48), दुर्गा शंकर वर्मा (56), अरविन्द यादव उर्फ धरविन्द्र (23) व अखिलेश कुमार गौतम (38) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 52,400 नकद, सफेद धातु के आभूषण और कार-बाइक बरामद कर सभी को जेल भेज दिया गया है.
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