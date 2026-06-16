पलामू प्रमंडल इलाका सोना-चांदी ठग गिरोह के टारगेट पर, यूपी और बिहार के गैंग हैं सक्रिय
पलामू प्रमंडल में सोना चांदी लूट में बिहार और उत्तर प्रदेश के गिरोह सक्रिय हैं. गिरोह द्वारा ग्रामीण इलाकों को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है.
Published : June 16, 2026 at 7:13 PM IST
पलामू: गांजा, अफीम और शराब तस्करों के बाद पलामू प्रमंडल का इलाका सोना-चांदी लूट गिरोह के टारगेट पर है. पलामू प्रमंडल के ग्रामीण इलाकों में इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग ग्रामीणों को सॉफ्ट टारगेट कर रहा है. पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला आता है. यह इलाका उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है. तीनों जिलों के ग्रामीण इलाके में सबसे अधिक लूट और ठगी की घटनाएं हुई हैं.
ग्रामीण इलाके में मौजूद ज्वेलरी शॉप के साथ-साथ घरेलू महिलाओं को गिरोह निशाना बना रहा है. गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से लूट या ठगी की घटनाओं को अंजाम देता है और इलाका छोड़ देता है. हाल के दिनों में पलामू पुलिस की कार्रवाई से इंटर स्टेट गिरोह से जुड़े कई सदस्य पकड़े गए हैं. कुछ दिनों पहले पुलिस अधिकारियों के हाई लेवल बैठक में सोना-चांदी को टारगेट करने वाले गिरोह को लेकर चर्चा हुई थी. इस बैठक में गिरोह को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई की योजना तैयार की गई थी.
उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग का सॉफ्ट टारगेट है पलामू प्रमंडल
उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग का सॉफ्ट टारगेट पलामू प्रमंडल का इलाका है. टारगेट करने वाले गैंग में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. महिलाओं और पुरुषों का अलग-अलग गैंग है. महिलाओं का गैंग यूपी के सीतापुर, चंदौली और बिहार के डिहरी, जबकि पुरुषों का गैंग गोरखपुर और नेपाल से सटे हुए बिहार के जिलों का है. यह गैंग निशाना बनाने से पहले कई दिनों तक इलाके में रेकी करता है. जिस इलाके में घटना को अंजाम देना होता है, उस इलाके में गिरोह के सदस्य रुकते नहीं हैं, बल्कि 50 से 60 किलोमीटर दूर किराये का मकान लेकर रहते हैं. घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो जाते हैं.
ज्वेलरी शॉप में हो रही घटनाओं को लेकर समीक्षा की गई है और कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं. हाल के दिनों में नियमित अभियान चलाए गए हैं. जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली है. ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा को लेकर ऑडिट किए जा रहे हैं. थाना प्रभारी और डीएसपी को स्थानीय स्तर पर ज्वेलरी शॉप और कारोबारी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है. पूर्व के आरोपी, चिन्हित गैंग के खिलाफ वेरिफिकेशन और कार्रवाई करने को कहा गया है. सभी का एक डाटा तैयार किया जाना है, ताकि सभी के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके:- किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू
केस स्टडी-1
3 जून 2026 को पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में दो युवक एक महिला के जेवरात को साफ करने के नाम पर सोना को गायब कर दिया था. महिला के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद दोनों युवक पकड़े गए थे. जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. दोनों युवक सुपौल के रहने वाले थे. युवकों ने पुलिस को बताया था कि वे पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में कई लोगों को निशाना बना चुके हैं. गिरोह के सदस्य केमिकल का इस्तेमाल करते है.
केस स्टडी-2
फरवरी 2024 में गढ़वा में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. अपराधियों ने करीब डेढ़ करोड़ के जेवरात को लूट लिया था. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगढ़ और झारखंड के रहने वाले एक बड़े सोना लूट गिरोह के सदस्य शामिल थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किया था. हाल के दिनों में पलामू गढ़वा और लातेहार के इलाके में कई सोना-चांदी लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है. जिसमें कई सदस्य पकड़े गए हैं और ज्वेलरी कारोबारी भी पकड़े गए हैं.
केस स्टडी-3
अक्टूबर 2025 में पलामू पुलिस की कार्रवाई में महिलाओं का एक गैंग पकड़ा गया था. महिलाओं का यह गैंग केमिकल और पाउडर का इस्तेमाल करके पलक झपकते सोने के जेवरात को गायब कर देता है. यह गिरोह होटल या किराये का मकान लेकर रहता और सुनसान इलाके में अकेली महिलाओं को निशाना बनाता है. यह गिरोह बिहार के सीतामढ़ी के इलाके से ऑपरेट होता है. पर्व त्यौहार एवं बड़े समारोह के दौरान इस गिरोह के ग्रामीण इलाकों में एंट्री होती है.
डीएसपी, थाना प्रभारी को कई बिंदुओं पर दिया गया है निर्देश
पलामू प्रमंडल में सोना चांदी को निशाना बनाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी को कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं. थाना प्रभारी अपने स्तर से इलाके में मौजूद एक-एक ज्वेलरी शॉप की दुकानदारों की सूची तैयार करेंगे और उनके साथ जुड़े रहेंगे. डीएसपी सोना-चांदी कारोबारी के साथ बैठक करेंगे. साथ ही साथ उनकी सुरक्षाओं के बीच समीक्षा करेंगे. पलामू में ज्वेलरी शॉप में पुलिस अलार्म सिस्टम लगाने की भी अपील की गई. ताकि किसी भी आपदा के दौरान पुलिस को तुरंत जानकारी मिल सके.
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