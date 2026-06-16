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पलामू प्रमंडल इलाका सोना-चांदी ठग गिरोह के टारगेट पर, यूपी और बिहार के गैंग हैं सक्रिय

पलामू: गांजा, अफीम और शराब तस्करों के बाद पलामू प्रमंडल का इलाका सोना-चांदी लूट गिरोह के टारगेट पर है. पलामू प्रमंडल के ग्रामीण इलाकों में इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग ग्रामीणों को सॉफ्ट टारगेट कर रहा है. पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला आता है. यह इलाका उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है. तीनों जिलों के ग्रामीण इलाके में सबसे अधिक लूट और ठगी की घटनाएं हुई हैं.

ग्रामीण इलाके में मौजूद ज्वेलरी शॉप के साथ-साथ घरेलू महिलाओं को गिरोह निशाना बना रहा है. गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से लूट या ठगी की घटनाओं को अंजाम देता है और इलाका छोड़ देता है. हाल के दिनों में पलामू पुलिस की कार्रवाई से इंटर स्टेट गिरोह से जुड़े कई सदस्य पकड़े गए हैं. कुछ दिनों पहले पुलिस अधिकारियों के हाई लेवल बैठक में सोना-चांदी को टारगेट करने वाले गिरोह को लेकर चर्चा हुई थी. इस बैठक में गिरोह को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई की योजना तैयार की गई थी.

जानकारी देते पलामू डीआईजी (ईटीवी भारत)

उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग का सॉफ्ट टारगेट है पलामू प्रमंडल

उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग का सॉफ्ट टारगेट पलामू प्रमंडल का इलाका है. टारगेट करने वाले गैंग में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. महिलाओं और पुरुषों का अलग-अलग गैंग है. महिलाओं का गैंग यूपी के सीतापुर, चंदौली और बिहार के डिहरी, जबकि पुरुषों का गैंग गोरखपुर और नेपाल से सटे हुए बिहार के जिलों का है. यह गैंग निशाना बनाने से पहले कई दिनों तक इलाके में रेकी करता है. जिस इलाके में घटना को अंजाम देना होता है, उस इलाके में गिरोह के सदस्य रुकते नहीं हैं, बल्कि 50 से 60 किलोमीटर दूर किराये का मकान लेकर रहते हैं. घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो जाते हैं.

ज्वेलरी शॉप में हो रही घटनाओं को लेकर समीक्षा की गई है और कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं. हाल के दिनों में नियमित अभियान चलाए गए हैं. जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली है. ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा को लेकर ऑडिट किए जा रहे हैं. थाना प्रभारी और डीएसपी को स्थानीय स्तर पर ज्वेलरी शॉप और कारोबारी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है. पूर्व के आरोपी, चिन्हित गैंग के खिलाफ वेरिफिकेशन और कार्रवाई करने को कहा गया है. सभी का एक डाटा तैयार किया जाना है, ताकि सभी के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके:- किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू

केस स्टडी-1

3 जून 2026 को पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में दो युवक एक महिला के जेवरात को साफ करने के नाम पर सोना को गायब कर दिया था. महिला के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद दोनों युवक पकड़े गए थे. जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. दोनों युवक सुपौल के रहने वाले थे. युवकों ने पुलिस को बताया था कि वे पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में कई लोगों को निशाना बना चुके हैं. गिरोह के सदस्य केमिकल का इस्तेमाल करते है.