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दिल्ली के शाहदरा में फर्जी 10वीं-12वीं की मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी नौकरी, एडमिशन या अन्य लाभ के लिए फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का सहारा न लें.

10वीं-12वीं की मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़
10वीं-12वीं की मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला स्पेशल स्टाफ ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी अब तक करीब 100 से 150 फर्जी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट बेच चुके हैं. प्रत्येक फर्जी दस्तावेज के बदले वे 5 हजार से 10 हजार रुपये तक वसूलते थे. पुलिस ने लोगों से ऐसे फर्जी दस्तावेज बनवाने या खरीदने से बचने की अपील की है.

डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 30 जून 2026 को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि शाहदरा निवासी नवनीत त्यागी फर्जी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तैयार कर सप्लाई करता है. सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक कर्मी को डिकॉय ग्राहक बनाकर उसकी फोटो, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड व्हाट्सएप के जरिए आरोपी तक भेजे. जांच के बाद 17 जुलाई को विकास मॉल, मिराज सिनेमा के पास जीटी रोड पर छापा मारकर नवनीत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से फर्जी 10वीं और 12वीं की दो मार्कशीट बरामद हुईं.

10वीं-12वीं की मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

पूछताछ में आरोपी ने अपने दो साथियों सबाब आलम और फरीद अहमद सैफी के नाम बताए. पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से एक लैपटॉप, प्रिंटर और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए. जांच में सामने आया कि गिरोह 'ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान' के समाप्त (Expired) पंजीकरण का दुरुपयोग कर पुराने (बैकडेट) सर्टिफिकेट और मार्कशीट तैयार करता था, ताकि उन्हें असली दस्तावेज जैसा दिखाया जा सके. आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे वर्षों से इस तरीके से लोगों को फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध करा रहे थे.

फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के बड़े नेटवर्क पर चोट

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 53 वर्षीय नवनीत त्यागी (ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा), 41 वर्षीय सबाब आलम (राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद) और 49 वर्षीय फरीद अहमद सैफी (विजय पार्क, मौजपुर) के रूप में हुई है. डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा कि इस कार्रवाई से फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के बड़े नेटवर्क पर चोट पहुंची है. मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किन-किन नौकरियों, प्रवेश प्रक्रियाओं या अन्य कार्यों में किया गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग और ग्राहक कौन-कौन हैं.

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी नौकरी, एडमिशन या अन्य लाभ के लिए फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का सहारा न लें. ऐसे दस्तावेज बनवाना और उनका इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान है.


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