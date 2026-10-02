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फर्जी दरोगा बनकर अवैध वसूली कर रहा था गिरोह, पुलिस ने बर्खास्त सिपाही समेत 4 को किया गिरफ्तार

​बहराइच: हरदी थाना पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस गिरोह के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से अवैध हथियार, भारी मात्रा में गांजा और पुलिस की फर्जी गाड़ी के रूप में इस्तेमाल की जा रही एक कार बरामद हुई है.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि हरदी थानाध्यक्ष आलोक सिंह की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की कार (UP32 BG6267) जिसे पुलिस वाहन जैसा बनाया गया है, उसमें दरोगा की वर्दी पहने एक संदिग्ध व्यक्ति अपने साथियों सहित दो लोगों का अपहरण करके ले जा रहा है.

सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए पुलिस टीम ने सिंगिया नसीरपुर बंधे के पास वाहन को रोका, उसमें ​वाहन चालक दरोगा की वर्दी में था, जिसकी पहचान समरबहादुर सिंह निवासी सुलतानपुर/लखनऊ के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि वह पीएसी से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मी है.

बरामद सामान (Photo Credit; ETV Bharat)

वाहन में उसका साथी श्रीप्रकाश द्विवेदी उर्फ प्रकाश दुबे निवासी सिद्धार्थनगर भी मौजूद था, जो 2006 बैच का बर्खास्त सिपाही है. इनके साथ स्थानीय सहयोगी मूले अवस्थी और विरेन्द्र उर्फ छोटू निवासीगण महसी भी पकड़े गए. कार में बंधक बनाए गए युवकों ने बताया कि आरोपियों ने असलहा दिखाकर उन्हें बैठाया था और झूठे गांजे के केस में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 किलो 795 ग्राम अवैध गांजा, एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, दरोगा की वर्दी, पी-कैप, पुलिस बैच, 8,270 नकद, 6 मोबाइल फोन व वाहन बरामद किया. जांच में पता चला है कि समर बहादुर और बर्खास्त सिपाही श्रीप्रकाश पर पहले में भी लूट, अपहरण, गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल, केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

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