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फर्जी MBBS एडमिशन का झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

पुलिस द्वारा अभिभावकों और छात्रों से अपील की गई है कि किसी भी तरह के अवैध तरीके से एडमिशन दिलाने के झांसे में न आएं.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 7:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने NEET अभ्यर्थियों को MBBS में दाखिला दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड और एक डॉक्टर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 18 छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके परिजनों के हवाले किया गया.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त संजीव यादव ने बताया कि आरोपियों ने छात्रों और उनके अभिभावकों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली. गिरोह प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 से 30 लाख रुपये तक की मांग करता था. इसके बदले वे 10वीं-12वीं की मूल मार्कशीट, साइन किए हुए खाली चेक और नकद रकम ले लेते थे. जांच के दौरान पुलिस ने महिपालपुर और गाजियाबाद में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर छात्रों को बरामद किया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह का मास्टरमाइंड सुनियोजित तरीके से NEET अभ्यर्थियों को निशाना बनाता था. गिरोह में शामिल एक आरोपी, जो डॉक्टर है, वह पुराने प्रश्न पत्रों और कोचिंग सामग्री के आधार पर फर्जी ‘एग्जाम पेपर’ तैयार करता था, जबकि अन्य आरोपी ठहरने की व्यवस्था, संपर्क और लेनदेन संभालते थे. छात्रों को असली पेपर देने के नाम पर अलग स्थानों पर रखा जाता था.

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से 149 पन्नों के फर्जी प्रश्न-उत्तर दस्तावेज, साइन किए गए खाली चेक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

यह गिरोह देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था और बड़े स्तर पर ठगी को अंजाम दे रहा था. उन्होंने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि किसी भी तरह के अवैध तरीके से एडमिशन दिलाने के झांसे में न आएं और ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस को सूचना दें.

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