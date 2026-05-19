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भीड़ देखकर हुआ शक, पुलिस ने मारा छापा; वाराणसी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार

आरोपियों ने करीब 250 युवक-युवतियों को झांसे में लिया गया था. उनसे ज्वॉइनिंग और ट्रेनिंग के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे.

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वाराणसी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:49 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी की सारनाथ पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर इस गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया. फिलहाल थाने में सभी आरोपियों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

वाराणसी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

सारनाथ एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि स्थानीय नागरिकों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि पिछले कुछ दिनों से यहां सुबह से ही नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं. सूचना पर सारनाथ पुलिस एवं सर्विलांस टीम जांच में जुट गई. पुलिस की छापेमारी में फेक जॉब सेंटर का खुलासा हुआ है. इसमें करीब 250 युवक-युवतियों को झांसे में लिया गया था. उनसे ज्वॉइनिंग और ट्रेनिंग के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे. इन लोगों का कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं था. आरोपी इन लोगों को नौकरी देने के नाम पर कमीशन बेस पर रखते थे. जो लोग इसमें शामिल हो जाते थे. फिर इन्हें उनके घर वालों को जोड़ने के लिए कहा जाता था.

एसीपी विदुष सक्सेना ने यह भी बताया कि आरोपी, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर युवाओं को नौकरी का लालच देते थे. इसके बाद फोन कॉल और ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी. पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता, फिर ट्रेनिंग दी जाती और बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट व अन्य शुल्क के नाम पर पैसे वसूले जाते थे.

एसीपी ने बताया कि स्वास्तिक एसोसिएट नाम से यह गिरोह प्रोडक्ट सेलिंग के नाम पर युवाओं को जोड़ता था. युवाओं से करीब 30 हजार रुपये लिए जाते थे. उन्हें प्रोडक्ट बेचने और नए लड़कों को जोड़ने का काम दिया जाता था. इसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाती थी.

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