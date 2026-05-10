कानपुर में बैंक खाते किराए पर लेकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों की पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 10:47 PM IST
कानपुर : बेकनगंज पुलिस और साइबर टीम ने एक शातिर साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. गैंग भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था. इन खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम के लेनदेन के लिए किया जाता था. पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना जावेद समेत कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों की पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं. पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और इनसे जुड़े बड़े साइबर ठगों की तलाश में जुट गई है.
एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि अनवरगंज की साइबर हेल्प डेस्क को सूचना मिली थी कि कर्नलगंज निवासी जावेद अपने जान-पहचान वालों और सीधे-साधे लोगों के बैंक खाते खुलवा रहा है. यह गिरोह लोगों को झांसा देता था कि वे एक गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं और गेम के पैसों के लेनदेन के लिए इन खातों की जरूरत है. खाता खुलवाने के बदले में लोगों को कमीशन का लालच दिया जाता था. जावेद को एक खाता खुलवाने के बदले करीब 7,000 रुपये मिलते थे, जिसमें से कुछ हिस्सा वह खाताधारकों को देता था.
सिम और एटीएम कार्ड रख लेते थे पास : पूछताछ में सामने आया कि जावेद अपने साथियों दीपक शर्मा, प्रिंस गौतम, युवराज, मोहम्मद असद और लक्ष्यदीप की मदद से लोगों को फांसता था. ये लोग खाता खुलवाने के बाद संबंधित व्यक्ति का एटीएम कार्ड, पासबुक और बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल सिम अपने पास रख लेते थे. इन दस्तावेजों और सिम को आगे बड़े साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया जाता था, जो इनका उपयोग ठगी की रकम इधर-उधर करने में करते थे. अब तक की जांच में करीब 25 लोगों के खाते 5 अलग-अलग बैंकों में खुलवाने की जानकारी मिली है.
बैंक कर्मियों की भूमिका की भी होगी जांच : एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पिछले दो-तीन महीने से इस काम में सक्रिय थे. चूंकि हाल ही में बैंक बंद थे, इसलिए अभी खातों के लेनदेन का पूरा विवरण और आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी कि बिना उचित सत्यापन के ये खाते कैसे खुले और इसमें किसी बैंक कर्मचारी की मिलीभगत तो नहीं है.
पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी : मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक बिजेंद्र सिंह की टीम ने जमुनिया रोड के पास घेराबंदी कर पहले जावेद को दबोचा, जिसकी निशानदेही पर बाकी पांच सहयोगियों को पकड़ा गया. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बेकनगंज मो. मतीन खान और साइबर हेल्प डेस्क की टीम की मुख्य भूमिका रही. पुलिस ने सभी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.
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