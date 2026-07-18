इंडिगो एयरलाइंस इंडिया में जॉब लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार
नोएडा पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर वज्र' के तहत नोएडा में चल रहे दो फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है.
Published : July 18, 2026 at 9:42 PM IST
नोएडा: ऑपरेशन साईं वज्र के तहत इंडिगो एयरलाइंस इंडिया में जॉब लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया. फेज वन थाना पुलिस ने चार शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मोबाइल फोन और ATM कार्ड, चेक बुक और लैपटॉप बरामद किए. इनके खिलाफ लगभग चार शिकायत NCRP पर मिली थी.
दो फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़
पुलिस ने नोएडा में चल रहे दो फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया. ये कॉल सेंटर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने और लोगों को इंश्योरेंस क्लेम व क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठग रहे थे. आरोपियों की पहचान तनुज कुमार गोयल, पंकज, मोहित कुमार और आदेश यादव के तौर पर हुई. इनपर 'Indigo Airlines India' में नौकरी दिलाने और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर बेरोजगार युवाओं से हजारों रुपये की ठगी करने और इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योर करने, ज्यादा क्लेम दिलाने और क्रेडिट कार्ड के नाम पर शिकार बनाया जाने का आरोप है.
मनीषा सिंह, एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, कंप्यूटर, 12 मोबाइल फोन, 5 फर्जी सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, चेकबुक और पेनड्राइव बरामद की है. अधिकारियों के मुताबिक, इन अपराधियों के खिलाफ NCRP पोर्टल पर 25 से अधिक शिकायतें पहले से ही दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस इनके बैंक खातों को फ्रीज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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