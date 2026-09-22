प्रयागराज में नशे के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़: 11 हजार कोडीन सीरप और 1 लाख से अधिक नशीली टैबलेट बरामद
पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 9:54 PM IST
प्रयागराज : कमिश्नरेट पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने अतरसुइया क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक गोदाम पर छापा मारकर नशीली व प्रतिबंधित दवाओं का विशाल जखीरा बरामद किया है. कल्याणी देवी चौकी क्षेत्र में नाले के पास एक बंद गोदाम से 11,037 शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरप, 11,825 नशीले इंजेक्शन, 35,520 कैप्सूल और 1,61,400 टैबलेट समेत भारी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है.
डीसीपी सिटी सागर जैन ने बताया, सोमवार रात करीब 2 बजे गश्त के दौरान अतरसुइया पुलिस को कल्याणी देवी क्षेत्र स्थित एक मकान के पीछे बने गोदाम में अवैध दवाओं के भंडारण की सटीक सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही एसीपी अतरसुइया, थाना पुलिस और प्रयागराज के ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने गोदाम पर छापा मारा. निरीक्षण के दौरान गोदाम का कोई वैध लाइसेंस या आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला.
प्रतिबंधित इंजेक्शन और साइकोट्रोपिक दवाएं शामिल : कार्रवाई के दौरान विभिन्न कंपनियों के कोडीनयुक्त कफ सीरप के अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले साइकोट्रोपिक साल्ट्स जैसे अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल की टैबलेट्स, ब्यूप्रेनॉर्फिन और पेंटाजोसिन लैक्टेट के भारी संख्या में इंजेक्शन बरामद किए गए. ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बरामद माल की कीमत लगभग 1 करोड़ है.
किराए पर गोदाम लेकर पति-पत्नी चला रहे थे नेटवर्क : जांच में सामने आया है कि पास के गुजराती मोहल्ला निवासी अरुणी सहगल ने बुजुर्ग महिला (बेबी टंडन) से यह गोदाम पिछले 10-11 महीनों से किराए पर ले रखा था. आरोपी अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस अवैध भंडारण और आपूर्ति के नेटवर्क को संचालित कर रहा था. आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा रहा है.
सप्लाई चेन और लीकेज की जांच जारी : अतरसुइया थाने में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस और औषधि विभाग अब जब्त दवाओं के बैच नंबरों के आधार पर संबंधित फार्मा कंपनियों से पत्राचार कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दवाएं किस स्तर से लीक होकर अवैध बाजार में खपाई जा रही थीं.
यह भी पढ़ें : आजमगढ़ में पति ने पत्नी और दो पंड़ितों को मारी गोली, महिला घर में करा रही थी पूजा, आधार कार्ड मांगने पर हुआ विवाद