फर्जी बायोमेट्रिक से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सैंकड़ों रसीदें और हाईटेक उपकरण जब्त

फर्जी बायोमेट्रिक से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सैंकड़ों रसीदें और हाईटेक उपकरण जब्त
एटीएस ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा में स्थानीय पुलिस के साथ की कार्रवाई. सेंटर पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे थे.
Published : April 17, 2026 at 8:43 PM IST
जयपुर: हनुमानगढ़ जिले के भादरा में फर्जी बायोमेट्रिक से आधार कार्ड बनाकर बड़ी धांधली करने वाले गिरोह का एटीएस और स्थानीय पुलिस ने आज पर्दाफाश किया है. इसे राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराधों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.
एटीएस राजस्थान की जयपुर यूनिट को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस और भादरा पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाकर नगरपालिका के पास स्थित एक अवैध आधार सेंटर पर छापेमारी कर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है. एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आईजी राजेश सिंह, डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन में एसपी ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
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दूसरों की आईडी कर रहा था ऑपरेट: एडीजी दिनेश एमएन ने बताया, एटीएस जयपुर के एएसआई कुलवीर सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को इनपुट मिला था कि भादरा में एक सेंटर पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग साइबर क्राइम और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है. हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर एजीटीएफ प्रभारी करण सिंह की मदद से एटीएस टीम ने सेंटर पर दबिश दी, जहां चौंकाने वाली जानकारी मिली. आरोपी कुलदीप शर्मा अन्य व्यक्तियों जसवंत और आमिर खां की ऑपरेटर आईडी का अवैध उपयोग करता पाया गया.
ऐसे दे रहा था बायोमैट्रिक सिस्टम को चकमा: उन्होंने बताया कि पुलिस को मौके से लाल और सफेद रंग के रबर पर बने 'डमी फिंगरप्रिंट' मिले, जिनका उपयोग लॉगिन के लिए किया जाता था. आरोपी ने कागज पर आंखों की रेटिना की फोटो प्रतियां रखी हुई थीं, जिन्हें आईरिस डिवाइस के सामने रखकर बायोमेट्रिक सिस्टम को चकमा दिया जाता था. एनरोलमेंट रसीदों पर जसवंत और आमिर खां के फर्जी हस्ताक्षर भी आरोपी खुद ही कर रहा था.
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देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा: उनका कहना है कि पुलिस और एटीएस की इस जांच में सामने आया कि इस तरह फर्जी तरीके से बनाए गए आधार कार्ड का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, फर्जी सिम कार्ड जारी करवाने और साइबर अपराधों के लिए फर्जी बैंक खाते खुलवाने में किया जा सकता था. एटीएस की समय पर दी गई सूचना ने एक बड़ी संभावित साजिश को विफल कर दिया है.
यह उपकरण किए जब्त: पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, प्रिंटर, आईरिस डिवाइस, पाम फिंगरप्रिंट डिवाइस, जीपीएस डिवाइस, फिंगरप्रिंट डाई, कैमरा और आरोपी का मोबाइल जब्त किया है. आरोपी कुलदीप शर्मा के विरुद्ध बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे का अनुसंधान भिरानी थानाधिकारी लखवीर सिंह को सौंपा गया है.
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फोरेंसिक जांच में खुलेंगे राज: गिरफ्तारी के बाद आरोपी कुलदीप शर्मा से एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्होंने इस फर्जीवाड़े के जरिए आधार कार्ड बनवाए हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार किसी अंतरराज्यीय नेटवर्क या संगठित साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं. आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप के डाटा का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि पिछले रिकॉर्ड्स खंगाले जा सकें.
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