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फर्जी बायोमेट्रिक से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सैंकड़ों रसीदें और हाईटेक उपकरण जब्त

जयपुर: हनुमानगढ़ जिले के भादरा में फर्जी बायोमेट्रिक से आधार कार्ड बनाकर बड़ी धांधली करने वाले गिरोह का एटीएस और स्थानीय पुलिस ने आज पर्दाफाश किया है. इसे राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराधों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

एटीएस राजस्थान की जयपुर यूनिट को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस और भादरा पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाकर नगरपालिका के पास स्थित एक अवैध आधार सेंटर पर छापेमारी कर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है. एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आईजी राजेश सिंह, डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन में एसपी ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

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दूसरों की आईडी कर रहा था ऑपरेट: एडीजी दिनेश एमएन ने बताया, एटीएस जयपुर के एएसआई कुलवीर सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को इनपुट मिला था कि भादरा में एक सेंटर पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग साइबर क्राइम और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है. हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर एजीटीएफ प्रभारी करण सिंह की मदद से एटीएस टीम ने सेंटर पर दबिश दी, जहां चौंकाने वाली जानकारी मिली. आरोपी कुलदीप शर्मा अन्य व्यक्तियों जसवंत और आमिर खां की ऑपरेटर आईडी का अवैध उपयोग करता पाया गया.

ऐसे दे रहा था बायोमैट्रिक सिस्टम को चकमा: उन्होंने बताया कि पुलिस को मौके से लाल और सफेद रंग के रबर पर बने 'डमी फिंगरप्रिंट' मिले, जिनका उपयोग लॉगिन के लिए किया जाता था. आरोपी ने कागज पर आंखों की रेटिना की फोटो प्रतियां रखी हुई थीं, जिन्हें आईरिस डिवाइस के सामने रखकर बायोमेट्रिक सिस्टम को चकमा दिया जाता था. एनरोलमेंट रसीदों पर जसवंत और आमिर खां के फर्जी हस्ताक्षर भी आरोपी खुद ही कर रहा था.

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