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नोएडा: गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप गायब करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 31 लैपटॉप बरामद

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की सेक्टर-113 थाना पुलिस ने शातिर गिरोह गिरोह का सोमवार को भंडाफोड़ किया है. ये गिरोह कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप गायब कर देता था. पुलिस ने इसके तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 31 महंगे लैपटॉप और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है. आरोपी लविश कुमार, अंकित यादव और राजेंद्र वर्मा रात के समय चोरी की स्पलैंडर मोटरसाइकिल पर निकलते थे और मॉल या रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे.

डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी पहले छोटी टॉर्च से शीशे के अंदर देखते थे कि लैपटॉप बैग है या नहीं, फिर पॉकेट मशीन से पलक झपकते ही शीशा तोड़कर लैपटॉप निकाल लेते थे. इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 31 चोरी के लैपटॉप बरामद किए हैं, जिसके कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक, टॉर्च, शीशा तोड़ने वाली मशीन और 14,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं.