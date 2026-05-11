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नोएडा: गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप गायब करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 31 लैपटॉप बरामद

आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 31 चोरी के लैपटॉप बरामद किए हैं, जिसके कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

लैपटॉप गायब करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
लैपटॉप गायब करने वाले गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2026 at 8:42 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की सेक्टर-113 थाना पुलिस ने शातिर गिरोह गिरोह का सोमवार को भंडाफोड़ किया है. ये गिरोह कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप गायब कर देता था. पुलिस ने इसके तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 31 महंगे लैपटॉप और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है. आरोपी लविश कुमार, अंकित यादव और राजेंद्र वर्मा रात के समय चोरी की स्पलैंडर मोटरसाइकिल पर निकलते थे और मॉल या रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे.

डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी पहले छोटी टॉर्च से शीशे के अंदर देखते थे कि लैपटॉप बैग है या नहीं, फिर पॉकेट मशीन से पलक झपकते ही शीशा तोड़कर लैपटॉप निकाल लेते थे. इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 31 चोरी के लैपटॉप बरामद किए हैं, जिसके कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक, टॉर्च, शीशा तोड़ने वाली मशीन और 14,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं.

गिरोह का खुलासा करती पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि थाना सेक्टर-113 पुलिस 11 मई, 2026 की रात चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सोरखा गांव के पास संदिग्ध दिखने पर जब इन्हें रोका गया, तो इस पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ. पूछताछ में पता चला कि ये चोरी के लैपटॉप सुनसान जगहों पर छिपा देते थे और बाद में उन्हें सस्ते दामों पर बेचकर पैसे आपस में बांट लेते थे. पुलिस अब इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने अब तक और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है.

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GANG BUSTED IN NOIDA
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