डीग में फर्जी सिम गिरोह का भंडाफोड़: गैस केवाईसी और पोर्ट के नाम पर ठगी, साइबर अपराधियों तक पहुंच रही थी सिम
ये लोग भोले-भाले लोग, खासकर मानसिक कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाते थे और उनके आधार व बायोमैट्रिक का इस्तेमाल कर अतिरिक्त सिम निकाल लेते थे.
Published : April 28, 2026 at 2:29 PM IST
डीग: जिले में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच पुलिस ने बड़े फर्जी सिम गिरोह का पर्दाफाश किया. यह गिरोह गैस सिलेंडर केवाईसी और सिम पोर्ट कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से सिम कार्ड जारी कर रहा था. इनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में थाना नगर और थाना सीकरी में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि गिरोह के सदस्य पीओएस एजेंट और दलाल के रूप में ग्रामीण इलाकों में सक्रिय थे. ये लोग भोले-भाले लोगों, खासकर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाते थे और उनके आधार कार्ड व बायोमैट्रिक का इस्तेमाल कर अतिरिक्त सिम निकाल लेते थे. बाद में इन सिमों को साइबर ठगों को बेच दिया जाता था. इनका उपयोग ऑनलाइन ठगी और अन्य अपराधों में किया जाता था.
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गैस केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी: थाना नगर क्षेत्र में सामने आए मामले में मुख्य आरोपी रवि लोगों को गैस एजेंसी में केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर ले जाता था. वहां सिम विक्रेता एजेंट सचिन कुमार और फरदीन मोहम्मद के साथ मिलकर लोगों के आधार कार्ड, फोटो और लाइव बायोमैट्रिक प्रक्रिया करवाई जाती थी. इस दौरान पीड़ितों को बिना जानकारी दिए उनके नाम पर फर्जी सिम जारी कर दी जाती थी.
सिम पोर्ट के बहाने फर्जी सिम एक्टिवेट: थाना सीकरी क्षेत्र में सिम पोर्ट कराने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया. यहां एजेंट गोलू पुत्र केशरी ग्राहकों से आधार कार्ड लेकर बार-बार फोटो खींचता था और उसी प्रक्रिया में अतिरिक्त सिम कार्ड सक्रिय कर लेता था, जिनकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को नहीं होती थी.
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मुख्य आरोपियों की पहचान कर नामजद किया: एसपी के अनुसार, पुलिस जांच में गिरोह से जुड़े मुख्य आरोपियों की पहचान कर नामजद किया गया. थाना नगर प्रकरण में रवि, सचिन कुमार और फरदीन मोहम्मद की भूमिका सामने आई, जबकि थाना सीकरी मामले में गोलू पुत्र केशरी को आरोपी बनाया है. पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और जुड़े नेटवर्क की तलाश में जुटी है. जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.
बड़े नेटवर्क से तार जुड़ने की आशंका: एसपी गोपीनाथ ने बताया कि जांच में सामने आया कि फर्जी तरीके से निकाली ये सिमें सीधे साइबर अपराधियों तक पहुंचाई जाती थीं. इन सिम कार्डों का उपयोग ओटीपी फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी और अन्य ऑनलाइन ठगी के मामलों में किया जा रहा था. पुलिस को इस गिरोह के तार एक बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है.
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पुलिस की अपील
- केवाईसी या सिम से जुड़े काम केवल अधिकृत केंद्रों पर ही कराएं
- किसी अनजान व्यक्ति को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र न दें
- कोई एजेंट बार-बार फोटो खींचे या आंखों का स्कैन कराए तो तुरंत सतर्क हो जाएं
- अपने नाम पर जारी सिम कार्ड की जानकारी के लिए केंद्र सरकार के संचार साथी पोर्टल का उपयोग अवश्य करें