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फर्जी एक्सीडेंट दिखाकर क्लेम हड़पने वाले गिरोह का खुलासा; अलीगढ़ में सात आरोपी गिरफ्तार, जानिये कैसे खुला राज?

एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:15 PM IST

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अलीगढ़ : क्वार्सी थाना क्षेत्र में फर्जी एक्सीडेंट के जरिए बीमा कंपनियों से अनुचित लाभ लेने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में क्वार्सी पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी फर्जी सड़क दुर्घटनाएं दिखाकर और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर बीमा कंपनियों से अवैध रूप से मुआवजा वसूलने का काम करते थे.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि मामले में आरोपियों से पूछताछ और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मेडिकल दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने के इस नेटवर्क में अन्य लोग तो शामिल नहीं हैं. पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.




पुलिस के अनुसार, थाना क्वार्सी में दर्ज विभिन्न एक्सीडेंट के मुकदमों की विवेचना के दौरान पीड़ितों के इलाज और बीमा दावों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान कुछ मामलों में वादी की ओर से प्रस्तुत मेडिकल प्रपत्रों में समानता दिखाई दी. अलग-अलग दुर्घटनाओं के बावजूद मेडिकल दस्तावेज एक जैसे होने पर पुलिस को इनकी प्रमाणिकता पर संदेह हुआ.


पुलिस के अनुसार, इसके बाद संबंधित मेडिकल दस्तावेजों की गहनता से समीक्षा की. जांच में सामने आया कि विभिन्न अस्पतालों के नाम से कूटरचित मेडिकल दस्तावेज तैयार किए गए थे. आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जी एक्सीडेंट की घटनाओं में किया गया और इनके आधार पर बीमा कंपनियों से अनुचित आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया.

मामले की जानकारी संबंधित अस्पताल संचालकों को हुई तो उनकी ओर से पुलिस को तहरीर दी गई. इसके आधार पर क्वार्सी थाने में मुकदमे दर्ज किए गए. तीनों मुकदमों में बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई. पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए सात आरोपियों को क्वार्सी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरूण, धर्मेंद्र, पवन, राजेश, जगदीश प्रसाद, धर्मेंद्र और जितेंद्र के रूप में हुई है. सभी आरोपी क्वार्सी क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले बताए गए हैं.


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