ETV Bharat / state

आईपीएल क्रिकेट मैचों के पास की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: जयपुर की साउथ जिला पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों के पास की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से क्रिकेट मैच के करीब 1.40 लाख रुपए के 13 वीआईपी पास, एक कार और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपी कीमत से 5 से 10 गुना अधिक दाम पर टिकट बेच रहे थे. जयपुर पुलिस ने आईपीएल सीजन के दौरान एसएमएस स्टेडियम के आसपास और सोशल मीडिया के माध्यम से टिकट और पास की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 1 जून को पुलिस थाना अशोक नगर क्षेत्र में सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे क्रिकेट मैच के पास पांच युवक आईपीएल मैचों के टिकटों/वीआईपी पास की कालाबाजारी करने के लिए घूम रहे थे. मुखबिर की सूचना पर डीएसटी साउथ टीम ने स्टेडियम के आसपास और अन्य संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की. बोगस ग्राहक बनकर घेराबंदी करने पर क्रिकेट मैच पास का सौदा होते हुए पांच युवकों को पकड़कर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान 13 वीआईपी पास बरामद हुए. आरोपी वास्तविक कीमत से 5 से 10 गुना अधिक दाम पर टिकट बेच रहे थे. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अशोक नगर थाने में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है.

पढें: जयपुर में आईपीएल मैच टिकट के नाम पर साइबर फ्रॉड और कालाबाजारी पर नकेल कसने की तैयारी