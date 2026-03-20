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नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 करोड़ की ठगी, 2 शातिर गिरफ्तार

नोएडा के सेक्टर-63 से पुलिस ने रिषभ तिवारी और कुंवर शुक्ला नाम के दो शातिर ठगों को दबोचा है.

नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग का पर्दाफाश
नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों को 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में अमेठी के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके खातों से करीब 4 करोड़ रुपये का संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला है.

पुलिस ने नोएडा सेक्टर-63 से रिषभ तिवारी और कुंवर शुक्ला नाम के दो शातिर ठगों को दबोचा है. यह गिरफ्तारी 13 मार्च को दर्ज हुई एक शिकायत के बाद हुई, जिसमें एक पीड़ित को TRAI अधिकारी बनकर डराया कि उनके मोबाइल नंबर से अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं. और, इसकी जांच CBI और मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है. इस दौरान आरोपियों ने व्यक्ति से 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर लाखों रुपये ऐंठ लिए.

नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat)

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि ये दोनों अभियुक्त ठगी करने वाले बड़े गैंग को अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे. इनके खातों में ठगी के 10.95 लाख रुपये जमा पाए गए. इसके अलावा इनके खातों के खिलाफ यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार और जम्मू-कश्मीर में शिकायतें दर्ज हैं. अब तक इन खातों में कुल 4 करोड़ 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी की राशि प्राप्त की गई है.

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस ने इनके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया दो मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबिधत धराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है. इसके आलावा, साइबर सेल ने लोगों से खास अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल से न डरें, ऐसी स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें.

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