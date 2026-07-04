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बाराबंकी में मिलावटी चाय पत्ती बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 800 किलो रंगी हुई चायपत्ती, 5 किलो रंग बरामद

शाहपुर से छापेमारी में 800 किलो रंगी हुई चायपत्ती, 5 किलो रंग तथा 15 किलो पैकिंग मैटेरियल बरामद किया गया.

मिलावटी चाय पत्ती बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़
मिलावटी चाय पत्ती बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:49 PM IST

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बाराबंकी: जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को एसटीएफ और एफएसडीए की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की. फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम शाहपुर से 800 किलो रंगी हुई चायपत्ती, 5 किलो रंग तथा 15 किलो पैकिंग मैटेरियल और रैपर बरामद किए. कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में हड़कंप है.

सहायक आयुक्त खाद्य डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को तकरीबन साल भर पहले इनपुट मिला था कि जिले के शाहपुर गांव में चाय पत्ती में रंग मिलाकर बेचने का कारोबार चल रहा है. इसके बाद एफएसडीए की टीम ने कई बार छापेमारी कि लेकिन कुछ हाथ नही लगा. तब एफएसडीए टीम ने एसटीएफ से मदद मांगी.

शनिवार को एफएसडीए टीम के अधिकारी अरुण कुमार, सलिल कुमार सिंह और डॉ अंकिता यादव के साथ एसटीएफ टीम के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल चेतन सिंह, श्रीकृष्ण, शैलेन्द्र उपाध्याय, रमाशंकर चौधरी और सुनील मिश्रा की संयुक्त टीम ने शाहपुर गांव में छापेमारी कर मिलावट के कारोबार का भंडाफोड़ किया.

छापेमारी में 800 किलो रंगी हुई चायपत्ती, 5 किलो रंग तथा 15 किलो पैकिंग मैटेरियल बरामद किया गया. मौके पर मौजूद शकील पुत्र यूनुस निवासी ग्राम शाहपुर ने बताया कि यह कारोबार उसके द्वारा किया जा रहा था. टीम ने चाय की पत्ती तथा अपमिश्रक के रूप में रंग का नमूना लेते हुए बाकी बची हुई चाय पत्ती जिसकी कीमत लगभग 01 लाख 60 हजार रुपये है, सीज कर दिया. इसके अलावा पैकिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण इलेक्ट्रॉनिक मशीन व सीलिंग मशीन को भी सील कर दिया गया.

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि शकील पुत्र यूनुस निवासी ग्राम शाहपुर थाना बड्डूपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली बड्डूपुर में अभियोग दर्ज कराया जा रहा है.

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