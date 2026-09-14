दिल्ली में भक्ति और भव्यता के साथ गणेशोत्सव का आगाज, गलियों से लेकर पंडालों तक गूंजे बप्पा के जयकारे
राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में गणपति बप्पा के आगमन पर भव्य आयोजन, जयकारों और ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ गजानन का स्वागत
Published : September 14, 2026 at 4:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में गणेश चतुर्थी का पावन महोत्सव बेहद भव्यता के साथ शुरू हो गया है. मंदिरों, चौपालों, गलियों से लेकर घर-घर तक प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की मूर्तियों की गाजे-बाजे के साथ स्थापना की गई है. पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और भक्त अपने आराध्य के स्वागत में सराबोर नजर आ रहे हैं. यह महोत्सव आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है.अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त बप्पा को अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ विदा करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं.
दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह सजे पंडाल
इस बार दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी स्वच्छता और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा है. दिल्ली सरकार के विधायक संजय गोयल ने क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, भगवान गणेश का आशीर्वाद पूरे राष्ट्र पर बना रहे दिल्ली सरकार और संस्कृति मंत्रालय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए मंदिरों और पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है.
विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक विविधता के साथ गणेश पूजन
राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिल रही है. आंध्र एसोसिएशन की आयोजक वेणु चक्रपाणी ने बताया, कि वे लोग 20-25 स्थानों पर भव्य पंडाल लगाकर धूमधाम से गणेशोत्सव मना रहे हैं. इसमें पूरी सोसाइटी को शामिल करते हुए सनातन धर्म और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
स्थानीय निवासियों और अथॉरिटी के सहयोग से आयोजन
गाजियाबाद से आए निवासी पी. चंद्रशेखर ने कहा,दिल्ली और एनसीआर में तेलुगु और उड़िया कम्युनिटी हर साल धूमधाम से यह पर्व मनाती है. हमें स्थानीय निवासियों और अथॉरिटी से पूरा सहयोग मिलता है, जिससे आयोजन बिना किसी बाधा के संपन्न होता है.
भगवान गणेश और गणेशोत्सव का इतिहास
शास्त्रों के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जन्म हुआ था. महाभारत लेखन की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है. ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस धार्मिक पर्व को सार्वजनिक रूप देने की शुरुआत महाराष्ट्र से की थी, ताकि आजादी की लड़ाई में समाज को एकजुट किया जा सके.
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