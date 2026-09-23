रामानुजगंज में गणेशोत्सव की रौनक, आकर्षक पंडाल देखने भक्तों में उत्साह, विसर्जन में डीजे की गाइडलाइन पर भी पुलिस से चर्चा
जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा- गाइडलाइन का सम्मान है लेकिन पूजा-पाठ में डीजे भी थोड़ा-बहुत जरूरी है, SP से इस संबंध में बात हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 5:48 PM IST
बलरामपुर रामानुजगंज: जिले में गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल है. जगह-जगह भगवान गणपति की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, इन पंडालों में हर दिन भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है. नगर के भारत माता चौक पर नैतिक विकास संघ समिति के द्वारा बद्रीनाथ धाम के तर्ज पर भगवान गणपति के पंडाल बनाए गए हैं. वहीं विसर्जन के दौरान डीजे गाइडलाइन पर भी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है.
कई सालों से समितियां कर रहीं आयोजन
बलरामपुर जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव ने कहा कि रामानुजगंज में गणेशोत्सव भव्य रूप से और गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा है. विनायक गणेशोत्सव समिति द्वारा दस वर्षों से लगातार आयोजन किया जा रहा है. वहीं कई और समिति भी आयोजन कर रही हैं जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं.
समिति के लोग अपने नगर में इतना भव्य आयोजन करते हैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. इस कार्यक्रम में हम सभी को शामिल होने का अवसर मिला.- धीरज सिंह देव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष
विसर्जन में डीजे को लेकर हुई बातचीत
बलरामपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव ने गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने के सवाल पर कहा कि डीजे प्रतिबंध है लेकिन पूजा पाठ में तो ऐसा है कि थोड़ा जरूरी भी है. अब उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है तो उसका पालन भी जरूरी है लेकिन पूजा पाठ में देखा जाता है कि पुलिस महकमे में भी कोई कार्यक्रम होता है तो डीजे का उपयोग करते ही हैं. ऐसे में एसपी साहब से भी इस संबंध में बात हुई है, आवाज कम कर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई है.
अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का होगा विसर्जन
अनंत चतुर्दशी के दिन नगर के सभी प्रमुख पंडालों में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन विधि विधान से होना है. इसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन और स्थानीय नगरपालिका ने तैयारियां कर रखी है. नगर के शिव मंदिर घाट पर कन्हर नदी में भगवान गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.