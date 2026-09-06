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मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में कल से गणेशोत्सव, 16 हजार किलो सामग्री से बनेंगे मोदक, 3500 किलो मेहंदी से सिंजारा

नौ दिवसीय गणेशोत्सव का समापन 15 सितंबर को शाम 4 बजे भव्य शोभायात्रा और भगवान गणेशजी के नगर भ्रमण के साथ होगा.

Moti Dungri Ganesh Temple
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 4:59 PM IST

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जयपुर: छोटी काशी जयपुर में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में तैयारियां पूरी हो गई हैं. भगवान गणपति का नौ दिवसीय उत्सव 7 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर को नगर भ्रमण के साथ संपन्न होगा. उत्सव में पूजा-अर्चना के साथ भव्य झांकियां, पंचामृत अभिषेक, मोदक, फल-सब्जी-फूलों की सजावट, सिंजारा, शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे. मंदिर महंत कैलाश शर्मा के अनुसार, नौ दिनों तक हर दिन भगवान गजानन के दरबार का स्वरूप बदला नजर आएगा. इस दौरान तकरीबन 16 हजार किलो सामग्री के मोदक भगवान को अर्पित होंगे.

7 सितंबर को कलश यात्रा से शुरुआत: गणेशोत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को सुबह 9 बजे कलश यात्रा और जलाभिषेक के साथ होगा. इसके बाद 8 सितंबर को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर भगवान गणेशजी का 348 किलो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा. इसमें 251 किलो दूध, 50 किलो दही, 25 किलो बूरा, 11 किलो शहद और 11 किलो घी शामिल रहेगा. इसी दिन केले की विशेष झांकी सजाई जाएगी और शाम 6 बजे ध्रुपद गायन होगा. भगवान के छप्पन भोग की झांकी भी सजाई जाएगी.

मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने दी जानकारी (ETV Bharat Jaipur)

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9 सितंबर को 3 हजार किलो घी से तैयार होंगे मोदक : उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 9 सितंबर को मोदकों की भव्य झांकी होगी. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि इसमें 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, 51-51 किलो के पांच मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और सवा किलो के 1100 मोदक सजाए जाएंगे. इसके अलावा हजारों छोटे मोदक भी झांकी का हिस्सा होंगे. इन मोदकों को तैयार करने में करीब 3 हजार किलो शुद्ध घी, 3 हजार किलो बेसन, 9 हजार किलो शक्कर और 1000 किलो सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जाएगा. श्रद्धालु सुबह 5 बजे से मोदक झांकी के दर्शन कर सकेंगे. शाम 6 बजे सुगम संगीत और कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी. शाम 7 बजे निशुल्क प्रसाद वितरण होगा.

फल, सब्जी और फूलों से सजेगा गणेश दरबार : 10 सितंबर को फलों, 11 सितंबर को सब्जियों और 12 सितंबर को फूलों की झांकी सजाई जाएगी. तीनों दिन शाम 6 बजे कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी. वहीं 8 से 12 सितंबर तक ध्रुपद, सुगम संगीत और कथक के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भगवान गणेश को समर्पित करेंगे. इस तरह धार्मिक आयोजन के साथ शास्त्रीय कला और संगीत का भी संगम देखने को मिलेगा.

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13 सितंबर को 3500 किलो मेहंदी से सिंजारा : गणेशोत्सव के दौरान 13 सितंबर को गणेशजी का मेहंदी पूजन और सिंजारा होगा. इसके लिए सोजत की करीब 3500 किलो मेहंदी मंगाई गई है. पूजा के बाद रात 7:30 बजे पांच स्थानों से मेहंदी प्रसाद का वितरण किया जाएगा. महिलाओं और कन्याओं के लिए मेहंदी की अलग व्यवस्था रहेगी. इसी दिन भगवान गणेश का विशेष शृंगार होगा.

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प्रथम पूज्य धारण करेंगे स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार : गणेश चतुर्थी के अवसर पर साल में विशेष रूप से धारण कराया जाने वाला स्वर्ण मुकुट भगवान को पहनाया जाएगा. गणेशजी चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे और विशेष पोशाक के साथ नौलखा हार धारण करेंगे. मोती, सोना, पन्ना और माणक से सजे इस नौलखा हार को महंत परिवार ने करीब तीन महीने में तैयार किया है.

14 सितंबर को जन्मोत्सव, 19 घंटे से ज्यादा होंगे दर्शन : 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेशजी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इस दिन सुबह 5 बजे मंगला आरती से लेकर रात 11:40 बजे शयन आरती तक श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे. यानी भक्तों के लिए 19 घंटे से ज्यादा समय तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी.

जन्मोत्सव पर झांकी व्यवस्था :

  • सुबह 11:20 बजे विशेष पूजन
  • 11:30 बजे शृंगार आरती
  • भोग के दौरान दोपहर 1:30 से 2 बजे तक मंदिर के पट मंगल रहेंगे
  • दोपहर 2:15 बजे भोग आरती
  • शाम 7 बजे संध्या आरती
  • रात 11:40 बजे शयन आरती

सुरक्षा और दर्शन के इंतजाम :

  • 72 CCTV कैमरे लगाए गए
  • 30 दिन तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी
  • 6 DFMD और 6 HSMD से सुरक्षा जांच
  • 500 स्वयंसेवक व्यवस्था संभालेंगे
  • श्रद्धालुओं के लिए 6 एंट्री लाइनें
  • वापसी के लिए 8 एग्जिट लाइनें
  • एक लाइन पासधारकों के लिए
  • एंट्री एमडी रोड, जेएलएन मार्ग और तख्तेशाही रोड से
  • बुजुर्ग-दिव्यांगों के लिए 100 ई-रिक्शा
  • 4 इलेक्ट्रिक लो-फ्लोर बसें भी चलेंगी

15 सितंबर को मोतीडूंगरी गणेशजी का नगर भ्रमण : नौ दिवसीय गणेशोत्सव का समापन 15 सितंबर को शाम 4 बजे भव्य शोभायात्रा और भगवान गणेशजी के नगर भ्रमण के साथ होगा. मोतीडूंगरी मंदिर से निकलने वाली शोभायात्रा एमडी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार और नाहरगढ़ रोड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकलने वाली शोभायात्रा में स्वचालित झांकी, स्वरूप झांकी और सर्वसमाज की ओर से झांकियां शामिल होंगी.

9 दिन का पूरा कार्यक्रम :

  • 7 सितंबर - सुबह 9 बजे कलश यात्रा एवं जलाभिषेक
  • 8 सितंबर - सुबह 8 बजे 348 किलो पंचामृत अभिषेक, केले की झांकी, शाम 6 बजे ध्रुपद गायन और छप्पन भोग
  • 9 सितंबर - सुबह 5 बजे मोदकों की भव्य झांकी, शाम 6 बजे सुगम संगीत
  • 10 सितंबर- फलों की झांकी, शाम 6 बजे कथक
  • 11 सितंबर - सब्जियों की झांकी, शाम 6 बजे कथक
  • 12 सितंबर - फूलों की झांकी, शाम 6 बजे कथक
  • 13 सितंबर - शाम 6:30 बजे मेहंदी पूजन सिंजारा, स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार का शृंगार
  • 14 सितंबर - गणेश जन्मोत्सव, सुबह 5 बजे से रात 11:40 बजे तक दर्शन
  • 15 सितंबर - शाम 4 बजे शोभायात्रा और गणेशजी का नगर भ्रमण.
Last Updated : September 6, 2026 at 4:59 PM IST

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