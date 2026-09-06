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मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में कल से गणेशोत्सव, 16 हजार किलो सामग्री से बनेंगे मोदक, 3500 किलो मेहंदी से सिंजारा

जयपुर: छोटी काशी जयपुर में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में तैयारियां पूरी हो गई हैं. भगवान गणपति का नौ दिवसीय उत्सव 7 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर को नगर भ्रमण के साथ संपन्न होगा. उत्सव में पूजा-अर्चना के साथ भव्य झांकियां, पंचामृत अभिषेक, मोदक, फल-सब्जी-फूलों की सजावट, सिंजारा, शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे. मंदिर महंत कैलाश शर्मा के अनुसार, नौ दिनों तक हर दिन भगवान गजानन के दरबार का स्वरूप बदला नजर आएगा. इस दौरान तकरीबन 16 हजार किलो सामग्री के मोदक भगवान को अर्पित होंगे.

7 सितंबर को कलश यात्रा से शुरुआत: गणेशोत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को सुबह 9 बजे कलश यात्रा और जलाभिषेक के साथ होगा. इसके बाद 8 सितंबर को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर भगवान गणेशजी का 348 किलो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा. इसमें 251 किलो दूध, 50 किलो दही, 25 किलो बूरा, 11 किलो शहद और 11 किलो घी शामिल रहेगा. इसी दिन केले की विशेष झांकी सजाई जाएगी और शाम 6 बजे ध्रुपद गायन होगा. भगवान के छप्पन भोग की झांकी भी सजाई जाएगी.

मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने दी जानकारी (ETV Bharat Jaipur)

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9 सितंबर को 3 हजार किलो घी से तैयार होंगे मोदक : उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 9 सितंबर को मोदकों की भव्य झांकी होगी. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि इसमें 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, 51-51 किलो के पांच मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और सवा किलो के 1100 मोदक सजाए जाएंगे. इसके अलावा हजारों छोटे मोदक भी झांकी का हिस्सा होंगे. इन मोदकों को तैयार करने में करीब 3 हजार किलो शुद्ध घी, 3 हजार किलो बेसन, 9 हजार किलो शक्कर और 1000 किलो सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जाएगा. श्रद्धालु सुबह 5 बजे से मोदक झांकी के दर्शन कर सकेंगे. शाम 6 बजे सुगम संगीत और कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी. शाम 7 बजे निशुल्क प्रसाद वितरण होगा.

फल, सब्जी और फूलों से सजेगा गणेश दरबार : 10 सितंबर को फलों, 11 सितंबर को सब्जियों और 12 सितंबर को फूलों की झांकी सजाई जाएगी. तीनों दिन शाम 6 बजे कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी. वहीं 8 से 12 सितंबर तक ध्रुपद, सुगम संगीत और कथक के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भगवान गणेश को समर्पित करेंगे. इस तरह धार्मिक आयोजन के साथ शास्त्रीय कला और संगीत का भी संगम देखने को मिलेगा.

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