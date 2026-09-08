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हनुमान, घोड़े और पक्षी पर विराजे बप्पा के भव्य रूप, मूर्तिकारों के गांव 'थनौद' में अंतिम रूप ले रहीं आकर्षक प्रतिमाएं

तीन पीढ़ियों की कला से थनौद में तैयार हो रहीं अनोखी गणेश प्रतिमाएं, दिन-रात हो रहा काम, बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार

GANESHOTSAV 2026
दुर्ग गणेश पूजा 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2026 at 1:40 PM IST

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दुर्ग: देशभर में गणेशोत्सव के लिए बाजारों से लेकर मूर्तिकारों की कार्यशालाओं तक रौनक चरम पर है. छत्तीसगढ़ में मूर्तिकारों के गांव के रूप में मशहूर दुर्ग जिले के थनौद में इस बार आकर्षक प्रतिमाएं अंतिम रूप ले रही हैं. यहां पीढ़ियों से मूर्तिकार इस काम में लगे हुए हैं. जानिए इस बार गणेशोत्सव में कैसी प्रतिमाओं की है डिमांड, कहां-कहां से आ रहे ऑर्डर और कितने रुपए तक इसकी कीमत है.

पीढ़ियों से बना रहे मूर्ति

वैसे तो पूरा थनौद गांव ही मूर्तिकारों के लिए जाना जाता है और कुछ परिवारों में तो पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है. ऐसे ही एक मूर्तिकार केवल चक्रधारी पिछले करीब 8 वर्षों से गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं, उनके दादा ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसे उनके पिता ने आगे बढ़ाया और अब केवल चक्रधारी इसे नई पहचान दे रहे हैं.

गणेशा पूजा के लिए दुर्ग में बन रही आकर्षक मूर्तियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

18-20 फीट तक की प्रतिमाएं

मूर्तिकार बताते हैं कि गणेशोत्सव से करीब 6 महीने पहले प्रतिमाएं बनाने का काम शुरू हो जाता है. सबसे पहले ढांचा तैयार किया जाता है, फिर मूर्ति को आकार, मुद्रा और आकर्षक डिजाइन दिया जाता है. यहां 5 इंच से लेकर साढ़े 18-20 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई गई हैं.

Ganeshotsav 2026 Murti market
हनुमानजी पर विराजे बप्पा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस साल क्या है खास?

इस साल उन्होंने हनुमान जी, घोड़े और पक्षी पर विराजमान गणेश जी समेत कई अनोखी प्रतिमाएं तैयार की हैं. करीब 5 फीट की प्रतिमा की कीमत 50 हजार रुपए से शुरू होती है, जबकि डिजाइन और आकार के अनुसार कीमत बढ़कर करीब 4 लाख 30 हजार रुपये तक पहुंचती है. केवल चक्रधारी बताते हैं कि इस बार वे सलेक्टेड 25 प्रतिमाएं ही तैयार कर रहे हैं.

Ganeshotsav 2026 Murti market
मूर्तिकारों के गांव 'थनौद' में अंतिम रूप ले रहीं आकर्षक प्रतिमाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे राज्यों से ऑर्डर

छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, हैदराबाद और महाराष्ट्र से भी प्रतिमाओं के ऑर्डर थनौद गांव को मिलते हैं. मूर्तियों के लिए मिट्टी शिवनाथ नदी से लाई जाती है, जबकि फिनिशिंग के लिए अलग से मिट्टी खरीदी भी जाती है. यह सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों से चली आ रही कला और परंपरा है.

Ganeshotsav 2026 Murti market
हनुमान, घोड़े और पक्षी पर विराजे बप्पा के भव्य रूप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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